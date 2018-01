As dores de um clássico: Danilo com rotura muscular

O futebolista internacional português Danilo Pereira sofreu uma rotura muscular no jogo de quarta-feira com o Sporting, em que o médio teve que sair aos 11 minutos, confirmou hoje o FC Porto.

"O médio realizou uma ressonância magnética, que confirmou uma rotura muscular dos gémeos da perna esquerda", adiantam os 'dragões' na sua página oficial, não avançando, no entanto, dados quanto ao tempo de paragem.

No jogo das meias-finais da Taça da Liga, que o FC Porto perdeu no desempate por grandes penalidades (4-3), Danilo teve que ser substituído aos 11 minutos, por Óliver, com o médio a apresentar muitas queixas.