Soares: "Peço desculpa se agi de forma errada. Quero sempre ajudar os meus companheiros"

Soares rematou a única bola que entrou na baliza, em tempo regulamentar, mas viu o mesmo ser anulado pelo vídeo árbitro mesmo depois de já ter festejado. Acabou por ser substituído, aos 68 minutos, e não reagiu bem a esta decisão do treinador. Protestou, atirou o blusão ao chão e, quando confrontado, por Sérgio Conceição, respondeu num tom irritado.

A substituição

"Foi por não puder jogar mais, todos sabem que posso dar mais. Saio triste, mas só quero o melhor do meu clube. Peço desculpa se agi de forma errada. Quero sempre ajudar os meus companheiros. Quem achou que foi com o 'mister' ou com os adeptos, não foi, de forma alguma. Só queria ajudar."

O resultado

"Caímos de pé e saímos de cabeça erguida. Fomos superiores ao adversário, mas nem sempre o melhor ganha. Agora temos de levantar a cabeça porque temos muita coisa pela frente."

O golo anulado

"Infelizmente acontece, já tinha comemorado o golo mas agora já passou, já pensamos no próximo jogo e estamos em pé em todas as competições. O FC Porto luta por todos os títulos e este resultado só tem que nos motivar ainda mais, para trabalhar e sermos campeões no fim."