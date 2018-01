Há um reforço em estreia no onze do “rapaz bem direto”

Vai haver estreia em Moreira de Cónegos. Paulinho, o médio brasileiro de 23 anos que o FC Porto foi buscar ao Portimonense, está no onze escolhido por Sérgio Conceição - o "rapaz assim bem direto", como o descreveu Paulinho quando chegou ao norte - para defrontar o Moreirense, na 20ª jornada da Liga.

O onze do FC Porto: José Sá, Ricardo, Felipe, Reyes, Alex Telles, Herrera, Óliver, Paulinho, Brahimi, Marega e Aboubakar. Os suplentes são Casillas, Maxi Pereira, Jorge Fernandes (jovem de 20 anos da equipa B), Sérgio Oliveira, André André, Waris e Soares.

O onze do Moreirense: Jhonatan, Sagna, Aberhoune, Belkeroui, Rúben Lima, Boubacar, Alfa Semedo, Bilel, Tozé, Arsénio e Edno. Os suplentes: Felipe, André Micael, Alan Schons, Zizo, Peña, Cádiz e Dramé

O FC Porto é líder da Liga, com 48 pontos - mais um do que o Benfica, que jogou segunda-feira, e do que o Sporting, que joga quarta-feira contra o Vitória de Guimarães -, enquanto o Moreirense é 15º classificado, com 15 pontos.

Pode seguir o jogo ao minuto, AQUI, na Tribuna Expresso.