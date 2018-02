Casillas: "O Sporting é uma grande equipa, mas penso que somos a equipa mais forte em Portugal"

A vitória

"Acho que fizemos um jogo muito sério, do princípio ao fim. Como vínhamos a fazer no campeonato, desde setembro, e fizemos contra o Braga. O resultado é justo, A equipa trabalhou muito bem e estamos contentes."

A mudança de sistema no Sporting

"Já na Taça da Liga o Sporting, na segunda parte, mudou a sua forma de jogo habitual e aí começámos a jogar o nosso futebol, a tocar a bola e a aproximar-nos da baliza deles. Hoje aconteceu mais ou menos o mesmo. Mudaram o seu sistema, o tempo foi passando e conseguimos o que queríamos, que era criar ocasiões. O Sporting é uma grande equipa, mas penso que somos a equipa mais forte em Portugal.

Neste eliminatória, era importante não sofrer golos. Falta um jogo, vai ser num ambiente difícil, mas o importante, para nós, é o campeonato, é o que tem de estar na nossa mente. Mas, claro, vencer a Taça seria bonito."

Os 100 jogos pelo FC Porto

"Quando cheguei aqui, há dois anos e meio, vinha com muita expetativa. Tudo custa, estava habituar a estar no mesmo clube durante muito tempo. O primeiro ano foi uma mudança, com sensações diferente, mas a estabilidade desse ano e do segundo foi positiva. Oxalá jogue mais jogos e com o campeonato e a Taça, que é o que todos queremos."