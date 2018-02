Renan Ribeiro: "Não podemos remoer muito, temos de pensar no que errámos nesta partida para não cometer mais estes erros"

O que falhou

"Nós sabíamos que eles vinham para o tudo ou nada. Tinham 45 minutos para tentar reverter o jogo e sabíamos que a ideia deles era jogar com tudo para cima de nós. Conseguimos suportar os 10 primeiros minutos, devíamos ter feito mais o nosso jogo, de por a bola no chão e jogar. Nos primeiros 45 minutos fomos melhores que eles mas nestes 45 minutos eles foram melhores que nós. Parabéns para o FC Porto por ter conseguido a vitória, mas nós não podemos remoer muito, temos de pensar no que errámos nesta partida para não cometer mais estes erros. Agora temos um jogo importante em Chaves e aí temos de conseguir os três pontos."

37 dias depois

"Eu julgo que cada jogo é um jogo. Como eu disse, nos primeiros 45 minutos nós fomos melhores que eles, e agora tivemos 45 minutos para conseguir um resultado mas eles foram melhores."

Os novos jogadores

"Faltou risco. Temos jogadores que voltaram agora do departamento médico e sabemos que num jogo destes eles podem fazer a diferença. Mas o grupo tem qualidade e os jogadores não têm de escolher o momento nem o tempo certo para entrar. A oportunidade aparece e temos de fazer o melhor para ajudar a equipa, ajudar o Estoril."