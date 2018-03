Portimonense - FC Porto, em dados

Portimonense

Recém chegada à primeira divisão, a equipa do algarve está em 10º lugar da tabela de classificação, com 27 pontos.

Atualmente, o guarda-redes da equipa, Ricardo Ferreira, é o jogador com mais golos sofridos: deixou escapar um total de 32 bolas.

Com jogadores com média de 25 anos e 73 quilos, o plantel de Vítor Oliveira, desde o início da época, conseguiu sete vitórias (35 golos), seis empates e dez derrotas.

Recorde-se que, na época passada, a equipa algarvia saiu com o troféu em mãos do campeonato da segunda divisão.

FC Porto

A equipa de Sérgio Conceição é líder da tabela classificativa, com 61 pontos, a cinco de diferença do segundo classificado (SL Benfica).

À conquista do 28º título na Liga Portuguesa, o FC Porto conta com 19 vitórias (61 golos), quatro empates e zero derrotas.

Os jogadores da equipa do dragão têm, em média, 27 anos e 74 quilos; atualmente o FC Porto é a única equipa do campeonato que ainda não saiu de campo de cabeça baixa.

Equipa do Algarve em desvantagem perante equipa do Norte

Com um total de 29 confrontos entre as duas equipas, desde 1976, o FC Porto ganhou 21 vezes, enquanto que o Portimonense venceu a equipa do dragão oito vezes. A última vez que o Portimonense saiu em vantagem foi em 1987, com uma bola na baliza dos azuis e brancos. Desde então, é a equipa portista que sai sempre a ganhar.

O Portimonense vai receber o FC Porto para o segundo encontro desta época sendo que, no primeiro, a equipa do dragão saiu vitoriosa com um resultado de 5-2.

Jogos diferentes com o mesmo desfecho

Recorde-se que, nos últimos jogos feitos na Liga Portuguesa, ambas as equipas saíram a cantar vitória e ainda com o mesmo resultado. Feirense e Portimonense ou Estoril e FC Porto, partidas diferentes com o mesmo desfecho, com o marcador a assinalar o mesmo resultado: 1-3.