Sérgio Conceição e os perseguidores: "Não jogamos para os outros. Jogamos para demonstrar a nós próprios que somos capazes"

Jogo positivo

"Tentámos meter intensidade no jogo e condicionar a dinâmica do Portimonense. Estávamos precavidos também para o jogo direto, estivemos muito bem naquilo que foi a aproximação à segunda bola e fizemos um jogo muito positivo, sempre atentos ao ponto forte do Portimonense que é a transição entre a defesa e o ataque. Estivemos bem, apesar de termos baixado um bocado o que somos como equipa depois do 2-0 e termos permitimos ao Portimonense criar uma ou outra situação no nosso último terço defensivo. Foi um jogo positivo, onde ficou demonstrado, mais uma vez, uma equipa com uma dinâmica muito forte, um espírito ganhador muito grande. É mais uma vitória, volto a dizer, ainda não conseguimos nada, não conquistamos nada"

Portimonense

"Tem feito um campeonato muito bom e tem uma excelente equipa com jogadores de qualidade, mas que hoje encontrou um FC Porto muito forte"

Sporting

"Nós não jogamos para os outros. Jogamos para demonstrar a nós próprios que somos capazes, trabalhamos para manter essa exigência, esse rigor e grande ambição diária. É isso que estamos a fazer. Ficamos agradados ao ganhar os jogos, em fazer exibições fantásticas como hoje, mas não vivemos nem treinamos a pensar no que os outros podem fazer"

Diogo Dalot

"É um miúdo que tem feito um trabalho excecional na equipa B. Aproveito para mandar um abraço ao Folha, porque esta preocupação e este trabalho que está aqui hoje tem a ver com o trabalho de Folha na equipa B. Nós damos orientação e trabalhamos no processo da nossa equipa. Dalot tem um comportamento muito bom, mas é só um jogo. O sucesso não tem a ver com fazer uma ou outra boa exibição, mas sim dar continuidade e cada vez mais afirmar-se no FC Porto. E ele tem qualidade para isso. É um jogador de grande qualidade"