Francisco J. Marques reage a operação 'e-toupeira': “A revolução começou há uns meses. Sem medo, pela verdade”

Francisco J. Marques, responsável de comunicação do FC Porto e principal porta-voz do dito caso dos emails, já reagiu no Twitter à detenção de Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica.

“A revolução começou há uns meses. Sem medo, pela verdade”, escreveu.

Paulo Gonçalves, um dos homens-fortes da direção do Benfica, foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção. Ao todo, foram detidas duas pessoas na denominada operação 'e-toupeira' pela prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, acesso ilegítimo, violação de segredo de justiça, falsidade informática e favorecimento pessoal.

O assessor jurídico do clube encarnado é suspeito de ter subornado dois funcionários judiciais, que foram também constituídos arguidos, bem como um técnico de informática, pelo que apurou o Expresso.