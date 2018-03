Conceição: “Vi meio mundo escandalizado por eu não cumprimentar um treinador que promove o antijogo. Não sou hipócrita, não sou falso, pá”

Semana difícil, depois da primeira derrota na Liga

"Penso que fomos fiéis ao que trabalhamos, ao que somos. Vamos ter um adversário difícil, mas estamo preparados e vamos querer dar uma boa resposta.

Aproveito também para agradecer aos adeptos, porque acho que já foram 44 mil bilhetes vendidos. Penso que é uma prova de grande empatia e de um acreditar grande que existe entre os adeptos.

Foi um jogo menos conseguido da nossa parte, num contexto difícil e diferente, mas estamos conscientes do que temos de fazer para ganhar os três pontos."

O jogo contra o Boavista

"Esperamos que seja tudo diferente em relação ao último jogo, começando pelo tempo e pelo campo.

Em relação aos jgoadores utilizados [Waris ou Gonçalo Paciência, a acompanhar Aboubakar na frente de ataque] muda uma outra nuance consoante o escolhido, mas não mudam os princípios da equipa.

O Boavista é uma equipa muito competitiva e muito bem trabalhada pelo Jorge Simão e com certeza vai criar-nos muitas dificuldades, para tentar levar pontos do Dragão."

A recusa em cumprimentar o treinador do Paços, João Henriques

"Já estou vacinado para o que se diz. O pior é para os meus filhos e para a minha família. Uma coisa é criticar, outra é enxovalhar, de forma anónima, numa rede social. Só fico triste por eles, porque acho que já não é uma questão de futebol, já faz parte da sociedade.

Esta semana puseram cá para fora parte da conferência de imprensa que dei enquanto treinador da Académica. A Académica naquela altura defendeu num bloco baixo, é verdade, mas defendeu muito bem. Não houve de maneira nenhuma antijogo, porque uma coisa é antijogo, outra coisa é cumprir uma estratégia para defender um pouco mais baixo.

Cada treinador tem a sua estratégia. Eu nunca critiquei nada disso. Esse jogo está gravado, contem os minutos jogados nesse jogo. Não houve a palhaçada que houve em Paços de Ferreira, pá.

Vi meio mundo escandalizado por eu não cumprimentar um treinador que promove o antijogo. Não tenho nada contra ele como pessoa. O que vi foi o que ele promoveu enquanto treinador. Não sou hipócrita, não sou falso, pá.

Ai pode fazer-se antijogo porque uma equipa tem €3 milhões de orçamento e outra €60 milhões? Então quem tem dificuldades pode ir roubar, é? Ouvi o José Manuel Delgado dizer isso ontem n' A Bola TV.

Estão ofendidos por isto? Por amor de deus, pá. E não falo mais sobre isto, acabou."

Regresso de lesionados

"Está dificil. O Alex Telles está fora, o Soares ainda vamos ver. O Herrera está convocado, vamos ver. Quer que eu diga a equipa? Não posso [risos].

Diria que é o jogo mais importante da época, porque é o próximo e portanto é o mais importante para nós. Sobretudo porque depois há paragem de 15 dias pelas seleções e podemos recuperar alguns jogadores."

Convocatória da seleção nacional

"Sinceramente não me quero meter nesse assunto. Nem tenho moral, estamos a falar do selecionador que é campeão da Europa. Ele saberá quais são as suas escolhas e respeito ao máximo o Fernando Santos."

O penálti em Paços de Ferreira que Sérgio Oliveira não quis marcar e foi Brahimi a falhar

"Muito se falou do penálti. A culpa não é do Sérgio nem do Brahimi, a culpa é minha. Vou explicar: tive uma conversa ao intervalo, não vou revelar qual, em que abordei o Sérgio de uma forma que hoje já não faria. Eu deixei-o algo intranquilo e a culpa é minha. Também cometo erros e peço perdão. Foi um discurso que não devia ter tido. O proximo penálti baterá o Sérgio, para ficarem informados."

As palavras de José Sá ao árbitro, que o expulsou

"Eu também dei os parabéns ao árbitro. Acho que mais grave foi o que fez o guarda-redes do Paços de Ferreira ao longo do jogo, esse sim, devia ter sido expulso. Isso foi bem mais grave do que o que o José Sá disse, num desabafo."

Últimos oito jogos

"Estávamos com uma vantagem maior antes e nunca referi um clube como favorito. Acho que é importante estar na frente, mas a faltar oito jogos são muito pontos em disputa e não vejo grande vantagem, porque vai ser jogo a jogo, nós e os outros dois rivais. Sinceramente não vejo ninguém em grande vantagem. Neste momento ter mais dois ou cinco... as três equipas ainda poderão perder pontos até ao final e se calhar vai depender de quem será mais regular. Ainda falta o clássico e o dérbi. Mas a prova foi o íltimo jogo que tivemos, fica cada vez mais difícil ganhar".

Sérgio Oliveira negou, na revista "Dragões", boatos que dizem que os jogadores do FC Porto podem estar a tomar algo para correr mais

"Isso ouve-se tanta coisa. Hoje é muito fácil criticar porque não se dá a cara. Basta meter um comentário estúpido nas redes sociais. Eu oiço tanta coisa. Com todo o respeito que tenho pelo Marco Silva, ainda agora vi uma notícia de que vinha para o Benfica, e o Rui Vitória é bicampeão nacional. Não estou a falar dos processos na justiça, estou a falar dos recados e das mensagens que às vezes se quer mandar na comunicação social."