Sérgio Conceição ataca VAR: "O videoárbitro esteve extremamente atento. Pena que na Vila das Aves não estivesse tão atento"

O golo anulado e as críticas ao VAR

"Fizemos um terceiro golo que pelos vistos não validaram. É difícil perceber se a decisão foi ou não correta, ainda não vi as imagens. O árbitro esteve extremamente atento. Foi pena que na Vila das Aves não estivesse tão atento, num penálti sobre o Danilo flagrante. É incrível esta diferença, este primor que houve hoje no VAR. É uma crítica construtiva, no sentido de que devia ser sempre como hoje. Mas não foi, e curiosamente foi o mesmo árbitro".

A dedicação dos jogadores

"Em termos de dedicação ao jogo, sabíamos que este era um jogo importante, depois de uma semana que não foi fácil. Neste clube não estamos habituados a perder. Entrámos muito fortes no jogo".

A paragem do campeonato

"A paragem vai permitir-nos respirar, descansar e recuperar alguns que estão lesionados. Temos de melhorar constantemente. Os jogos dão-nos sempre coisas novas e vamos trabalhar nelas, mesmo estando alguns jogadores na seleção"

Ter a família a assistir

"É sempre bom termos a nossa família de sangue junto de nós, até porque segunda-feira é dia do Pai. Esta família profissional está bem coesa e as famílias em casa sofrem e querem ganhar tanto como nós"