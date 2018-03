Madureira agradece à Justiça por “não ter palas vermelhas”

A juíza do Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto absolveu Fernando Madureira de alegado crime de incitamento à violência, por falta de provas de que “entoou, tinha conhecimento ou incentivou” a claque ao cântico alusivo à queda do avião da equipa brasileira, em dezembro de 2016.

O líder dos Super Dragões foi condenado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em novembro último, a multa de 2600 euros e a interdição de acesso a recintos desportivos após o MP ter alegado que o cântico entoado pelos Super Dragões, num jogo de andebol FC Porto-Benfica, em abril de 2017, incentivava a violência e a intolerância nos espetáculos desportivos.

