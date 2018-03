“Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica.” Tribunal absolve líder dos Super Dragões

O Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto absolveu esta tarde Fernando Madureira de responsabilidade no cântico relativo à queda do avião que transportava a equipa brasileira Chapecoense, entoado pelo Super Dragões num jogo de andebol com o Benfica. O juiz considerou não haver provas da responsabidade do líder da claque portista neste caso, nomeadamente que tivesse entoado ou estimulado outros membros do grupo a fazê-lo.

Fernando Madureira foi impedido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude de frequentar recintos desportivos ao longo de meio ano e de jogar pelo Canelas.

A polémica começou em abril, quando a claque do FC Porto durante um jogo do campeonato de andebol frente ao Benfica entoou um cântico com a seguinte letra: “Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica.”