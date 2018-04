Danilo Pereira lesiona-se e pode falhar o resto da época (ou seja, o Mundial)

Danilo Pereira é um dos médios portugueses mais importantes para a equipa onde joga, que é o FC Porto, e para a seleção que representa, que é a portuguesa. O que faz desta notícia um má notícia para quem apoia os dragões e torce pela seleção nacional - o clube portista revelou, esta quarta-feira, que o jogador sofreu "uma rotura parcial no tendão de Aquiles da perna esquerda" e será "submetido a uma intervenção cirúrgica" amanhã, quinta-feira.

O FC Porto revelou que apenas dará mais informações após a operação, portanto, não esclareceu se a lesão foi contraída no jogo de segunda-feira, no Restelo, contra o Belenenses, onde Danilo entrou a 18 minutos do fim após uma paragem de cerca de dois meses (devido a outra lesão). Ou se o médio contraiu o problema durante um treino, já depois dessa partida.

Em todo o caso, o internacional português poderá não voltar a jogar esta época, hipótese que, caso se concretize, o retirará do lote de possíveis convocados para o Mundial de 2018, que se realiza este verão. Danilo Pereira foi um dos 23 jogadores que, há quase dois anos, conquistaram o Europeu de França.