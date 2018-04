FC Porto divulga nomes dos jogadores multados no trânsito, GNR diz que afinal parou três e não um

Primeiro, uma publicação no Twitter a dizer que “várias multas” foram passadas a elementos do FC Porto. Depois, a GNR dizia que apenas um jogador foi alvo de fiscalização. O clube contestou e divulgou os nomes: Sérgio Oliveira e Fabiano foram multados, Vaná autuado. Agora, a Guarda corrige a informação: três elementos dos azuis e brancos foram mesmo parados pela Unidade de Trânsito.

“Entretanto podíamos um relatório mais substancial e confirma-se que três elementos do FC Porto foram fiscalizados. Não posso dizer se foram ou não multados”, diz ao Expresso a GNR, depois de a meio da tarde deste sábado ter afirmado que apenas um jogador teria sido parado pelas autoridades.

A polémica começou num tweet do diretor de comunicação do FC Porto. Francisco Marques recorreu às redes sociais para justificar o atraso da equipa para Lisboa, onde este domingo vai defrontar o Benfica às 18h. Na publicação deu a entender que as autoridades se teriam deslocado para “fazer uma operação stop aos jogadores”.

E acusou ainda a GNR e Governo de quererem prejudicar o clube: “o pontapé de saída do clássico foi um truque da Administração Interna.”

Contactada pelo Expresso, a GNR assegurou que uma operação decorreu junto ao mercado abastecedor, “a caminho de centro de treinos do Olival”, e que se tratou de “uma ação de fiscalização de trânsito normal”, em que “um jogador do FC Porto foi alvo da ação”. “Não teve que ver em exclusivo com o FC Porto, outras pessoas foram fiscalizadas.”

Entretanto, ao Expresso fonte oficial do clube contestou a informação e garantiu que Sérgio Oliveira e Fabiano foram multados e que Vaná foi alvo de um auto. Depois, num novo tweet, Francisco J. Marques divulgou os nomes dos jogadores.