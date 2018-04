Sérgio Conceição e a nega a um empate: "Preparámos o jogo para ir buscar os pontos"

O clássico que espera equilibrado

"Os jogos são preparados com o intuito de ganhar os três pontos. Ninguém tem uma estratégia para empatar. E depois, o jogo dita aquilo que o adversário permite, sendo um jogo que penso que vai ser equilibrado.

Acho que vai ser um jogo bastante equilibrado, entre duas excelentes equipas. Preparámos o jogo não para ir buscar o ponto, mas sim os pontos."

E um 0-0?

"Não, não. Ir a casa do adversário ganhar os três pontos, é dessa forma que trabalhamos e é esse espírito que nos temos. A vontade e a ambição dos jogadores está presente em todos os jogos. Claro que em jogos mais mediáticos, em jogos mais perto do final do campeonato, com duas equipas entre as quatro que podem ser campeões, ganha importância.

Os adeptos manifestam-se, claro. Estamos atentos a isso. Mas ambição é de todos, adeptos, jogadores, estrutura. E os jogadores entram para ganhar o jogo, para meter em campo o que foi trabalhado."

Depois, faltarão quatro jornadas

"Quem vencer mais nos 34 jogos é campeão. É um jogo importante para as duas equipas, mas eles têm sido todos importantes. E, à medida em que caminhamos para o final, acabam por ser decisivos.

Depois deste jogo faltam quatro, mas olhando para trás, nas duas últimas deslocações, ninguém diria que perdíamos os jogos. Claramente tivemos grandíssimos guarda-redes nas equipas adversárias. Lembro-me de que nos últimos três jogos do campeonato, os guarda-redes foram sempre considerados pelos jornais desportivos como os melhores em campo. Mas é verdade que nesses jogos não tivemos o melhor discernimento na hora de finalizar."

"O trabalho que é feito durante a semana tem a ver com tudo isso. Dentro do campo e fora do campo. As grandes equipas funcionam dessa forma. Fomos líderes durante muitas jornadas e isso é bem demonstrativo do trabalho que esta equipa fez, do que estes jogadores fizeram."

O ciclo negativo e o campeonato "fabuloso"

"O ciclo negativo chegou e chegou numa altura em que não queríamos, mas faz parte do passado. Temos feito um campeonato fabuloso e não podemos manchar o que foi feito, o que de bom estes jogadores fizeram.

Para concluir o campeonato da melhor forma e dar esse realce merecido à equipa, queremos ganhar o campeonato e a Taça de Portugal, que são os troféus possíveis."