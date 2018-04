Herrera, que não viu nenhum penálti sobre Zivkovic, está contente mas avisa: "Isto ainda não acabou"

Herrera decidiu o clássico, não escondeu a importância do desenlace para o FC Porto mas faz questão de atenuar quaisquer euforias que possam surgir no universo azul e branco. "Este é um estádio muito difícil, estamos contentes, mas isto não acabou. Temos de dar o máximo nos próximos jogos", disse na flash da Benfica TV, após o jogo.

O mexicano voltou mais tarde a insistir na necessidade de não dar nada como resolvido: "Como te digo, é uma vitória muito importante que nos aproxima do título. Mas faltam jogos importantíssimos. Temos de estar contentes pela vitória, mas não podemos perder o foco".

Quanto ao lance que será provavelmente o mais repetido do clássico a par do golo - o Benfica reclamou penálti sobre Zivkovic quase, quase no fim do jogo -, o mexicano foi lacónico: "Estava perto. Em nenhum momento é penálti e com o VAR agora podem ver esses lances".