Sérgio Conceição: "Penso que a eliminatória foi bastante equilibrada, mas pelos dois jogos merecíamos estar no Jamor"

A análise ao jogo

“Penso que foi um jogo extremamente intenso e competitivo. Viemos aqui a querer marcar e resolver a eliminatória mas houve duas equipas em campo muito encaixadas, com um jogo equilibrado. Penso que foi isso durante a primeira parte e, depois, entrámos bem na segunda. As substituições que fiz foram de acordo com problemas físicos que fomos tendo. O Soares estava assim e lancei o Aboubakar. Depois o Óliver, a seis minutos do final, com o jogo controlado. Porque não me lembro de um lance de perigo do Sporting nos 90 minutos. No prolongamento foi diferente, mas naquele momento sabia que com dois avançados o Sporting iria privilegiar o jogo direto e o Reyes fazia todo o sentido entrar"

Substituições

“Conheço os comentadores e as pessoas, que vão dizer que fiz substituições conservadoras ou algo do género, mas a seis minutos do final, a seis minutos de estar no Jamor, não vou meter um ponta de lança quando há um médio com problemas e, por sinal, o outro médio que tinha já havia sido lançado [Sérgio Oliveira]. Obviamente que no prolongamento se notou o cansaço em ambas as equipas, depois de sofrer um golo que, na minha opinião, foi imerecido da nossa parte. A bola bate no poste e entra depois de um lance que era inofensivo. Aconteceu por um dos capitães, um verdadeiro campeão que é o Marcano, que para lá de ser uma excelente pessoa é um excelente profissional”

Campeonato

“O campeonato é o nosso principal objetivo. Não vou dizer que não queríamos ganhar a Taça, mas não conseguimos. Penso que a eliminatória foi bastante equilibrada, mas pelos dois jogos nós merecíamos estar no Jamor. Mas o futebol por vezes tem disto. Agora é olhar para a frente e para o nosso principal objetivo. Estamos a três/quatro semanas do objetivo e do título mais importante, que é o campeonato”