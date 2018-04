Sérgio Conceição: "O único guarda-redes do Marítimo que temos é o José Sá. Mas comprámos e está pago"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu este sábado que na reta final do campeonato de futebol "é obrigatório" vencer todos os jogos, mas também garantiu que as "atenções estão todas voltadas para o Marítimo".

O técnico dos dragões quer ainda afastar-se das polémicas que têm surgido na comunicação social, nomeadamente a denúncia anónima dando conta de uma alegada compensação financeira ao guarda-redes insular Amir para facilitar uma vitória dos portistas.

"Para alguns órgãos de comunicação social, pode ser algo apetecível, por estratégia ou não. O único guarda-redes do Marítimo que temos é o José Sá. Mas comprámos e está pago. Temos de nos focar no nosso trabalho e a nossa estratégia é que é importante. Estamos muito focados para dentro", garantiu Sérgio Conceição.