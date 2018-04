Campeão em campo ou no sofá? Casillas responde: "Eu prefiro ganhar o quanto antes, porque já vi muitas coisas no futebol"

Seriedade

“Na 1.ª parte entrámos de forma muito séria. Depois dos jogos de ontem, era um jogo vital para nós. No início estivemos bem e na 2.ª parte, com a expulsão do guarda-redes do Marítimo, acabou por ser mais cómodo para nós. O Marítimo defendeu muito bem, chegámos à baliza mas não fizemos golos. No final o golo chegou num canto. Fico feliz pelo Marega e por toda a equipa”.

Jogo equilibrado

“Antes do jogo tínhamos preparado uma forma de jogar, mas eles, com um a menos, obrigaram-nos a mudar a forma de atuar e de procurar o golo. Não podíamos perder o jogo, mas fomos sérios e organizados, a defender e a atacar, merecedores da vitória”.

Título

“Está mais fácil do que há duas horas, mas no futebol acontecem muitas coisas. No fim de semana há um clássico, de onde podemos sair beneficiados. Eu penso no jogo com o Liverpool, na Taça da Liga, penso na Taça de Portugal e acho que este grupo merece uma alegria”.

Campeão no sofá ou em campo

“Se me perguntas eu digo sempre que prefiro ganhar o quanto antes. Porque como te disse, já vi muitas coisas no futebol. Se Benfica e Sporting empatarem, melhor, mas vai ser um jogo de muita responsabilidade e temos de preparar bem o jogo de domingo”.