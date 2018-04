Carlos Xistra apita Marítimo-FC Porto

Carlos Xistra vai ser o árbitro do encontro entre o Marítimo e o FC Porto marcado para as 18h00 deste domingo, informou o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

O árbitro da AF Castelo Branco vai ser assistido por Rui Teixeira e Nuno Pereira, com Luís Máximo como quarto árbitro.

António Nobre vai encarregar-se do VAR, e vai ter como assistente Miguel Aguilar.

Em caso de vitória nos Barreiros, o FC Porto consolidará a liderança do campeonato com cinco pontos de vantagem sobre o Benfica, que perdeu este sábado em casa diante do Tondela por 2-3.

Nos jogos deste domingo, Hugo Miguel está nomeado para o Rio Ave-Chaves (16h00), Rui Costa para o Boavista-Paços de Ferreira (16h00) e Tiago Martins para o Belenenses-Braga (20h15).