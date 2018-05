Quer ir ver o jogo que pode coroar o FC Porto como campeão nacional? Já não vai dar

O FC Porto anunciou esta terça-feira ter vendido todos os bilhetes disponíveis para a receção ao Feirense, no domingo, que pode coroar os ‘dragões’ vencedores da I Liga portuguesa de futebol.

Na rede social Twitter, os ‘dragões’ revelaram ter esgotado os bilhetes, que foram colocados à venda esta terça-feira para os sócios ‘azuis e brancos’.

A duas jornadas do fim do campeonato, o FC Porto lidera com 82 pontos, mais cinco do que Benfica e Sporting, que se defrontam no sábado, também em jogo da 33.ª jornada.

Os ‘dragões’ sagram-se campeões caso somem pelo menos um ponto na receção ao Feirense, no domingo, a partir das 20:15, ou caso os rivais lisboetas empatem.

O Estádio do Dragão, no Porto, tem capacidade para cerca de 50.000 espectadores, tendo chegado perto deste número esta época, na receção ao Benfica (49.809).