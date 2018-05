Herrera: "Devo muito ao Sérgio Conceição, que apostou em mim. Isto só mostra o ser humano que ele é"

"Podíamos ter relaxado mas o grupo é muito maduro; queríamos jogar para consagrar o campeonato com uma vitória. Levámos o jogo a sério e é o resultado de todo um ano de esforço. Conseguimos este objetivo e só quero festejar. O mérito disto tudo é da família portista: técnicos, adeptos, estrutura, toda a gente que nos apoiou. Esta foi uma prova clara do que é ser portista. Devo ao Sérgio o facto de me ter desenvolvido como jogador. Ter-me posto como capitão… É um claro exemplo do ser humano que o treinador é. Não ligo ao que as pessoas dizem ou pensam de mim, trabalho sempre para obter os meus objetivos. Quando passei maus momentos, não disse nada. Isto não é para mostrar algo a alguém, é só mesmo para me mostrar que era capaz. Estou ansioso para ir levantar a taça de campeão".