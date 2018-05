Sérgio Conceição: "Não sou muito simpático e sou muito exigente - até com o cortador da relva"

"Houve essa particularidade de sermos campeões de ontem… E aconteceu aquela situação do hotel e ficámos até às quatro, cinco da manhã fora do hotel. E isso não era bom contra uma equipa, o Feirense, que é bem organizada, difícil, com poucos golos sofridos. Mas nós tínhamos de brindar os adeptos com uma vitória. É verdade que não acabou, falta um jogo, queremos mais pontos. Mas, agora, é festejar. Eu estou aqui para ganhar jogos e faço sempre a equipa para conseguir vitórias. Nunca fui muito simpático, sou o que sou, e hoje tinha de ser exatamente igual. Sei que há jogadores que merecem ser campeões [Vaná e Fabiano] mas há três pontos em jogo. Temos de ser sérios e não posso prometer titularidade a ninguém no último jogo do campeonato. A não ser ao Felipe, que merecia isto. O mérito não é só meu, há muita gente atrás de mim. Desde o cortador de relva - porque eu sou muito exigente com o corte da relva - ao presidente, é tudo importante. Eu sou a cara, sou o líder. E também quero destacar os três grandes rivais"