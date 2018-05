Sérgio não brinca mesmo quando o serviço está feito (o onze do FC Porto)

O FC Porto já é campeão, mas nem por isso Sérgio Conceição desarma: no onze que escalou para o encontro diante do Feirense, no Dragão (20h15, siga-o na Tribuna Expresso), só Reyes é novidade. Ainda assim, uma meia novidade, pois o mexicano só entra porque Felipe está castigado. De resto, nada a assinalar.

Onze do FC Porto: Casillas; Ricardo, Marcano, Reyes e Alex Telles; Sérgio Oliveira,Otávio e Herrera; Brahimi, Soares e Marega