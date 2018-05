Pinto da Costa distinguido com Medalha de Honra da Cidade do Porto

O presidente do FC Porto vai receber a Medalha de Honra da Cidade do Porto, numa cerimónia que terá lugar no próximo fim-de-semana nos Paços do Concelho, quando direção e equipa do clube forem recebidas para festejar a conquista do 28º título da sua história, o 21º da era Pinto da Costa.

De acordo com o site da autarquia, a proposta, que será levada ao Executivo e Assembleia Municipal pelo presidente da Câmara, Rui Moreira, esta terça-feira, para ratificação, já mereceu a concordância unânime das forças políticas representadas naqueles dois órgãos.

A Medalha de Honra da Cidade, em ouro, destina-se a galardoar pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras que tenham prestado ao Porto serviços ou concedido benefícios de excepcional relevância, ou se tenham ainda distinguido pelo seu valor em qualquer ramo da actividade humana (ou ainda por relevante acto de coragem ou abnegação).

A medalha de Honra confere ao agraciado singular o título de “Cidadão do Porto” e à entidade colectiva o de “Benemérita do Porto”. O FC Porto será recebido nos Paços do Concelho no próximo fim-de-semana, após a realização do último jogo do campeonato. Recorde-se que a SAD portista pediu a antecipação do encontro com o Vitória de Guimarães para sábado, decisão que deverá ser comunicada ao clube pela Liga Portugal esta terça-feira, segundo apurou o Expresso. Dado o jogo não ser decisivo para as equipas envolvidas, nada inibe a Liga de responder favoravelmente ao pedido.