Sérgio Conceição: "Partimos atrás dos outros. Daqui a 10 anos, possivelmente a imagem do treinador prevalecerá"

Ter que jogar depois de festejar

"Não foi fácil desligar o chip festivo. O título foi conquistado com toda a justiça do mundo numa época exigente. Era normal ter a semana que tivemos, o ambiente e a atmosfera diferentes. Por muito que alertássemos para a importância deste jogo, não era fácil. Este clube só luta para ganhar e tínhamos essa responsabilidade.

O Vitória queria despedir-se bem dos adeptos. Preparámos o jogo dentro do possível, tentando focar os jogadores. Queríamos chegar aos 88 pontos e passar a ser também uma das equipas que atingiu este recorde. Os recordes e as estatísticas não me dizem muito… mas ficamos contentes por atingir os 88 pontos.»

O legado que este título deixa

"Daqui a 10 anos? Possivelmente a imagem como treinador prevalecerá. Mas estou no início. Não me queira já mandar embora (risos). Como treinador adjunto ganhei uma Taça na Bélgica e este é o segundo título.»

Vaná e Fabiano

"Todos foram campeões porque mereceram. O Fabiano foi incrível. Começou a trabalhar há 4/5 meses depois de uma grave lesão no joelho. Ele era o único que já tinha sido campeão neste clube. Ele na roda disse que tinham sido os 15 minutos mais importantes da carreira."

Se pudesse escrever uma legenda por baixo da taça

"Vêm-me muitas coisas à cabeça. Foi um dos títulos mais importantes para o FC Porto nos últimos 30 anos. Insisto nisso. Partimos atrás dos outros, com o Benfica campeão e o Sporting a investir muito. E nós aproveitámos a prata da casa e fomos buscar atletas emprestados."