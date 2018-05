Sérgio Conceição renova com o FC Porto: “Uma bela surpresa”

Terminou o tabu: Sérgio Conceição vai mesmo continuar como treinador do FC Porto.

O homem que guiou o clube de volta aos títulos renovou até 2020, anunciou o FC Porto, esta quinta-feira à tarde, através do Twitter.

Recorde-se que Sérgio Conceição foi contratado no início da época 2017/18, tendo conseguido conquistar o campeonato que já escapava ao clube nas quatro épocas anteriores.

O treinador de 43 anos ainda estava ligado ao FC Porto até ao final da época 2018/19, mas, dada a cobiça de alguns clubes estrangeiros - o Inter de Milão, por exemplo -, o clube decidiu renovar Conceição até ao final de 2019/20.

"Essa motivação e essa confiança do presidente não precisam de papel nem de caneta, a confiança e a motivação para treinar não precisam de contratos", disse Conceição ao Porto Canal.

"Até hoje nunca discuti um contrato com o nosso presidente. É importante, não é fundamental meter no papel, mas o FC Porto achou que era importante fechar mais um ano. Estou contente por ficar ligado ao clube até 2020. É importante frisar que mesmo que partisse para a nova época a acabar o contrato no final da mesma não ia mexer com a minha dedicação para com o clube. Não vinha preparado, vinha entregar o relatório ao presidente e fui brindado com esta bela surpresa", revelou o treinador.

Veja ou reveja a entrevista concedida por Sérgio Conceição à SIC na quarta-feira, AQUI.