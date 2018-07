Campeão FC Porto de regresso ao trabalho (e à espera de mais reforços)

O campeão FC Porto regressa esta segunda-feira ao trabalho no Olival, com a garantia de entrada direta na Liga dos Campeões de futebol e a crónica candidatura ao título português, numa época com 'mexidas' importantes na defesa.

Os 'dragões', que conseguiram um título que lhes escapava há quatro épocas, regressam sem Ricardo Pereira, assinou pelo Leicester, e Marcano, na AS Roma, bem como Diogo Dalot, no Manchester United, e de Diego Reyes, que terminou contrato.

Na pré-época, o FC Porto já anunciou as entradas dos laterais João Pedro (ex-Fluminense) e Saidy (ex-Saint Etienne), devendo o técnico Sérgio Conceição vir a contar com mais reforços.

Neste regresso está previsto treino hoje no Olival (10h), onde o plantel se manterá duas semanas, a anteceder um estágio no Algarve, de 16 a 25 de julho e jogos com Portimonense (17 de julho), Lille (20) e Everton (22).

A apresentação aos sócios será com o Newcastle (28 de julho), no Estádio do Dragão, antes de defrontarem a primeira taça a 'valer', a Supertaça, com o vencedor da Taça de Portugal, o Desportivo das Aves, a 4 de agosto, em Aveiro.