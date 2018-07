O que a pré-época nos diz: o novo FC Porto está parecido ao velho FC Porto... mas mais fraco

Com os olhos postos no bicampeonato, o novo FC Porto de Sérgio Conceição é… uma fotocópia do antigo, isto no que diz respeito aos comportamentos coletivos e ao sistema de jogo utilizado, como foi possível ver na vitória frente ao Everton (1-0) e nas derrotas frente a Lille (1-2) e Portimonense (1-2).

Organizado no mesmo 4-4-2 da época passada, o FC Porto continua a ser uma equipa muito focada em explorar a dimensão física da sua dupla de avançados, através dos movimentos de rutura nas costas da linha defensiva adversária.

Os defesas laterais oferecem largura e profundidade no processo ofensivo (são também muito utilizados para fazer chegar a bola a zonas de finalização através dos cruzamentos), permitindo aos extremos ocupar zonas mais interiores para receber a bola no espaço entre os defesas e os médios adversários, para depois servir a dupla de avançados com passes em profundidade.

Brahimi surge como o principal desequilibrador neste momento, uma vez é que o extremo do FC Porto com mais qualidade técnica e criatividade, o que numa zona onde há menos espaço para jogar se revela determinante.

No momento defensivo da equipa, surge novamente o 4-4-2, sempre com grande preocupação de não permitir muito espaço entre as linhas defensivas e com isso obrigar o adversário a construir pelos corredores laterais.

A primeira linha de pressão é composta pelos dois avançados, normalmente posicionados na diagonal, e uma linha média com os dois médios e os dois extremos, sempre preocupada em oferecer coberturas defensivas e em controlar a largura.

Por fim, a linha defensiva, próxima da linha média, para tornar o bloco defensivo o mais compacto possível.

Se tudo se mantém mais ou menos semelhante a nível coletivo, a nível individual, neste momento, há um FC Porto mais fraco em relação à época passada. As saídas ainda não foram devidamente compensadas e Sérgio Conceição já referiu frontalmente que faltam opções para o onze inicial - e alguns “reforços” até já foram dispensados.

Vamos por partes.

Baliza: o melhor é o mesmo

Com Iker Casillas, José Sá, Fabiano e Vaná, o Porto tem a baliza fechada, ficando a faltar apenas saber qual dos últimos dois não irá fazer parte do plantel de Sérgio Conceição. Casillas, que é de longe o melhor guarda-redes entre os quatro referidos, será o titular da baliza portista, sendo que José Sá deve permanecer como segunda opção - a não ser que haja alguma proposta aliciante que mude o cenário.

Defesa: problemas, problemas, problemas

Com as saídas dos laterais Ricardo e Dalot e dos centrais Marcano e Reyes, o sector defensivo é neste momento o mais fraco do FC Porto em relação à época passada. Para a posição de lateral direito foram contratados Saidy Janko (22 anos) aos franceses do Saint-Étienne e João Pedro (21 anos) aos brasileiros do Palmeiras. Contudo, o primeiro já foi dispensado por Sérgio Conceição, ficando no plantel apenas o segundo.

Com a renovação de Maxi Pereira, João Pedro deve ser a segunda opção para a posição de lateral direito. O brasileiro tem dado nas vistas no momento ofensivo pela sua velocidade e pela sua qualidade técnica, embora ainda tenha muito para aprender no momento defensivo, onde é pouco agressivo na recuperação e tem dificuldades no posicionamento.

Gualter Fatia

Ainda no que diz respeito ao sector defensivo, é demasiado evidente que o eixo central está longe de apresentar a qualidade necessária para uma equipa que, além de querer revalidar o título de campeão nacional, também vai querer voltar a chegar pelo menos aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Além do titular Felipe, Sérgio Conceição tem no plantel três jovens, e apesar de Diogo Leite e Diogo Queiroz (está atualmente no Europeu sub-19) revelarem bastante potencial (ao contrário de Chidozie, que pouco mostrou na pré-época), faltam urgentemente dois centrais ao FC Porto: um que entre diretamente no onze inicial para a vaga deixada por Marcano e outro para se juntar a Diogo Leite ou Diogo Queiroz como segundas opções.

Na posição de lateral esquerdo, Alex Telles vai continuar a ser o titular indiscutível mas falta uma alternativa. No ano passado foi Dalot a jogar a lateral esquerdo quando Alex Telles não estava disponível, mas este ano o FC Porto terá mesmo de ir ao mercado.

Meio-campo: mais problemas

Com apenas Danilo Pereira, que ainda recupera de lesão, Sérgio Oliveira, Óliver e Herrera para as duas posições de meio campo no 4-4-2, o FC Porto necessita de mais uma opção para acrescentar qualidade, sendo que o ideal é alguém capaz de jogar tanto a médio defensivo como a médio centro, como por exemplo faz Herrera, que na ausência de Danilo recua no terreno e assume a posição de médio defensivo.

Relativamente às características de um possível reforço, e tendo em conta o modelo de Sérgio Conceição, tem de ser um médio que consiga juntar a qualidade técnica, principalmente no passe e na condução de bola, à capacidade física (forte na recuperação de bola e com capacidade de aparecer na área adversária).

Carlos Rodrigues/Getty

Nos corredores laterais, Brahimi, Corona, Otávio e Hernâni são as principais opções, sendo que Marega também pode jogar no corredor lateral direito, principalmente quando Sérgio Conceição optar por jogar em 4-3-3.

O facto de Hernâni não apresentar a qualidade necessária para ser uma opção válida no ataque portista deve levar o Porto a reforçar-se na posição de extremo, uma vez que ter apenas um suplente com qualidade q. b. para entrar no onze é bastante curto para uma equipa que estará presente em tantas competições.

Note-se também que, durante a pré-época, Sérgio Conceição optou por dispensar outras soluções: Ewerton, contratado há poucas semanas, e Waris e Paulinho, adquiridos no mercado de janeiro.

Ataque: atenção a André Pereira

Saiu Gonçalo Paciência e regressaram André Pereira e Adrián López, que se juntaram assim a Marega, Soares e Aboubakar no lote de avançados.

O facto de serem cinco jogadores (devem passar a quatro com a provável saída de Adrián, já que André Pereira tem sido um dos destaques da pré-época) para apenas duas posições e de serem quase todos avançados muito fortes fisicamente e, por isso, capazes de explorar as costas da linha defensiva adversária (aspeto fundamental na ideia de jogo de Sérgio Conceição), faz com que este seja o único setor que não precisa, à partida, de nenhum acréscimo de qualidade. Mas os outros...