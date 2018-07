Conceição pediu soluções e elas aí estão: São Paulo confirma venda de Éder Miltão ao FC Porto

Sérgio Conceição queixou-se de falta de soluções, mas elas aí estão. Dias depois de confirmada a chegada de Mbemba, o FC Porto assegurou a contratação de Éder Militão, central brasileiro de 20 anos, que chega do São Paulo.

Foi o clube brasileiro a confirmar o negócio: o São Paulo vai receber 4 milhões de euros e fica ainda com direito a 10% do valor de uma futura venda. O jogador só poderá viajar para Portugal depois de dia 5 de agosto, data até qual estará vinculado ao clube brasileiro.

"Depois de semanas de negociação, a diretoria aceitou uma última proposta pela transferência do atleta, que foi referendada unanimemente em reunião extraordinária do Conselho de Administração", pode ler-se na nota publicada no site do São Paulo.