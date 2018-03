Lopetegui ainda pesa nos bolsos do dragão. E muito

Foi um contrato mal pensado; talvez um despedimento precipitado, é o que o FC Porto deve estar a pensar. Apesar de ser o atual selecionador espanhol, o FC Porto ainda está a pagar uma larga parte do salário a Julen Lopetegui, antigo treinador do clube, avança o “Jornal de Notícias” esta sexta-feira.

De acordo com o matutino, o técnico está a receber 250 mil euros por ano na seleção de Espanha, num contrato de 1,1 milhões de euros. A diferença – cerca de 850 mil euros – está a ser paga pelos dragões, que devido ao contrato que tinham com o treinador espanhol, estão obrigados a colmatar esta diferença até ao final da presente temporada.

Se Lopetegui tivesse ficado no FC Porto estaria esta temporada a cumprir o seu terceiro, e último ano de contrato.

O valor do contrato que Lopetegui assinou com a seleção espanhola é também bastante inferior ao de Vicente del Bosque, seu antecessor – este ganhava três milhões por época, que distribuídos pelos doze meses do ano, dava uma remuneração de 250 mil euros.