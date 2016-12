Rui Costa foi suspenso por 15 dias, Benfica assegura Símon Ramiréz e Gaitán foi substituído… para apanhar o avião

Bom dia,

Estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

Rui Costa suspenso por 15 dias por altercações com o Arouca

Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, e Joel Pinho, diretor desportivo do Arouca e filho do presidente do Arouca, envolveram-se numa confusão após o jogo entre os dois clubes em setembro, conta o “Correio da Manhã”.

Ambos foram expulsos já depois da partida terminada. Os castigos foram conhecidos na terça-feira: Rui Costa foi suspenso por 15 dias e terá de pagar uma multa de 765 euros. Joel Pinho vai pagar 87 euros.

Jamie Mitchell vence primeiro Nazaré Challenge

O surfista australiano Jamie Mitchell venceu na terça-feira a primeira edição do Nazaré Challenge, etapa do mundial de ondas gigantes, com o português João de Macedo a ficar na terceira posição.

Na praia do Norte, Mitchell dominou as ondas gigantes da Nazaré ao somar 23,94 pontos na final, não dando hipóteses ao brasileiro Carlos Burle, que conseguiu um total de 13,00, mais 2,16 que o português João de Macedo.

Quanto a António Silva, o outro surfista luso presente na final, acusou o cansaço e a dureza do mar, amealhando apenas 0,20 pontos, ficando atrás do brasileiro Pedro Calado (9,34) e norte americano Nic Lamb (3,00). Após os festejos do triunfo na quinta etapa do circuito mundial, Jamie Mitchell mostrou-se bastante contente pelo título conquistado, reconhecendo que a experiência foi fundamental para triunfar.

“Estou realmente bastante feliz por estar aqui e vencer foi tudo o que procurei. Este mar é muito, muito imprevisível, mas penso que consegui usar o meu conhecimento e alcancei um grande resultado”, afirmou.

Benfica assegura Símon Ramiréz até 2022

Simón Ramírez, lateral-direito chileno que se destacou ao serviço do Huachipato, deverá assinar pelo Benfica com um contrato válido por cinco anos e meio, até 30 de junho de 2022, avança o “Record”. Falta apenas a oficialização do negócio, segundo o desportivo.

Esta contratação deverá custar à SAD benfiquista 700 mil euros.

Manchester United quer Mourinho até 2025

Segundo o jornal britânico "Mirror" esta quarta-feira, o Manchester United quer que José Mourinho se mantenha no comando técnico da equipa durante a próxima década, mesmo que este tenha sido o pior início de época do clube nos últimos 27 anos.

Gaitán foi substituído… para apanhar o avião

Diego Simeone, no jogo entre o Atlético de Madrid e o Guijuelo para a Taça do Rei, optou por substituir os argentinos Nico Gaitán e Ángel Correa aos 73 minutos, para que estes pudessem... apanhar o avião.

Ambos os jogadores estavam obrigados a embarcar rumo à Argentina à meia-noite, algo que só seria possível caso saíssem antecipadamente do Vicente Calderón. O próprio Simeone apanhou o mesmo voo, não comparecendo à conferência de imprensa pós-jogo, conta o “Jogo”.

Manchetes do dia

A Bola: “Sem medo do mercado”. Rui Vitória desdramatiza saída iminente de Lindelof.

Record: “Vitória anti-stress”. Nem mercado nem FC Porto deixam treinador do Benfica nervoso.

O Jogo: “Depoitre: Este golo fez-me bem”. Belga assume que não atingia nível necessário para entrar no onze do FC Porto.