Rui Patrício está lesionado, chineses seduzem Quaresma e Jesus diz não estar “habituado” a maus resultados

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

Rui Patrício falha jogo frente ao Belenenses

Rui Patrício vai estar fora das opções de Jorge Jesus para o jogo desta quinta-feira frente ao Belenenses, avança o “Record”. Segundo o desportivo, o guarda-redes leonino tem uma rotura na coxa, contraída no jogo da última jornada com o Sporting de Braga.

Chineses avançam proposta milionária para Quaresma

Ricardo Quaresma recebeu nos últimos dias uma proposta milionária de um clube chinês de seis milhões de euros por ano em ordenados, conta o “Correio da Manhã”. O extremo português tem-se mostrado algo reticente em prolongar o vínculo com a equipa de Istambul, uma vez que os valores apresentados pelos chineses são quase o dobro daquilo que ganha neste momento no Besiktas.

José Mota deixa o Feirense

O Feirense anunciou na terça-feira ter chegado acordo para rescindir o contrato com o treinador José Mota, após a derrota na segunda-feira frente ao Marítimo, em jogo da 14.ª jornada da I Liga de futebol.

“O Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD e o treinador José Mota chegaram, hoje, ao final da manhã, a acordo para a rescisão amigável do vínculo contratual que vigorava entre as partes na presente temporada”, pode ler-se no comunicado publicado na página oficial do clube na internet, que adianta que o adjunto Paulo Sousa está igualmente de saída.

Jorge Jesus não está “habituado” a perder

Jorge Jesus viveu no domingo, depois da derrota com o Sp. Braga, um raro momento de contestação em Alvalade. “Desde que cheguei ao Sporting fizemos um percurso quase sempre a ganhar. Estamos habituados, desde a chegada, a fazer um campeonato espetacular. Tivemos um muito bom começo neste, mas numa semana tudo se alterou. Tivemos uma crise de resultados depois de um jogo no qual podíamos ter saído com 1 ponto de avanço, mas de onde saímos com 5 de atraso. Uma crise que passa por esse jogo. Temos de assumir... Podemos contrariar os adversários, mas não podes controlar outras situações que sucedem no jogo... Não estou habituado, mas tenho de me habituar”, disse aos jornalistas na quarta-feira, conta o “Record”.

Jonas leva Estádio da Luz à loucura

Na quarta-feira frente ao Rio Ave, Jonas ainda não foi titular, mas entrou aos 66' para o lugar de Rafa.

O número 10 foi recebido em euforia pelos adeptos encarnados, que tiveram de esperar mais de sete meses pelo goleador, lembra o “Jogo”.

Manchetes do dia

A Bola: “O Natal é vermelho”. Águia justificou a vitória e vai de férias com quatro pontos de avanço.

Record: “Comandante Pizzi”. Assistência, golo e expulsão para… jogar em Guimarães.

O Jogo: “Pizzi marca o ritmo”. Pizzi forçou expulsão para estar disponível em Guimarães.