Gerso vai para os EUA, Villas-Boas foi buscar Oscar ao Chelsea e a FIFA gostou do vídeo-árbitro

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

FIFA dá nota positiva ao vídeo-árbitro

Em entrevista ao desportivo espanhol “Marca”, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, deu nota positiva à experiência com o vídeo-árbitro no Mundial de clubes, que terminou com a vitória do Real Madrid, apesar das críticas dos clubes.

“Aprendemos muito, porque nada melhor que uma competição para realizar estas experiências”, disse o presidente da FIFA, que quer o sistema em pleno já para o Mundial2018, na Rússia.

Gerso vai do Belenenses para os EUA

O presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, confirmou na quinta-feira a transferência do extremo Gerso para os Estados Unidos, futebolista que cumpriu o último jogo pelos azuis' na derrota (1-0) frente ao Sporting.

Em declarações à imprensa, após o encontro da 15.ª jornada da I Liga, o dirigente frisou: “Sim, o Gerso teve uma proposta. Há já algum tempo que a conhecíamos. Houve um compromisso com o Gerso para fazer este jogo e assinávamos agora o contrato com esta equipa.”

Ao que tudo indica, o jogador, de 25 anos, que na época passada vestiu a camisola do Estoril-Praia, deverá rumar ao Sporting de Kansas City, da conferência oeste da Major League Soccer, e irá juntar-se ao português Nuno André Coelho, que em Portugal representou o Estrela da Amadora, FC Porto, Sporting e Sporting de Braga.

Portugal termina 2016 em oitavo lugar no ranking da FIFA

A seleção portuguesa de futebol vai terminar 2016 no oitavo lugar do 'ranking' da FIFA, enquanto a Argentina encerra o ano na liderança da tabela, publicada na quinta-feira. Na última atualização de 2016, a lista não sofreu alterações entre os 10 primeiros, com o 'pódio' a ser ocupado por Argentina, Brasil e Alemanha, seleções que encabeçam o 'top-10', encerrado por Espanha, tal como tinha sucedido na classificação publicada em novembro.

A Suíça é a mais bem classificada dos cinco adversários de Portugal no grupo B da qualificação europeia para o Mundial2018, mantendo-se 'às portas' do 'top-10', no 11.º lugar.

Chapecoense partilha Taça Sul-americana com Atlético Nacional

Plinio David De Nes Filho, presidente da Chapecoense, cujo plantel de futebol foi vítima de um acidente aéreo na Colômbia, recebeu na quarta-feira a Taça Sul-americana de futebol, que a Conmebol decidiu atribuir ao emblema brasileiro.

O acidente ocorreu a 28 de novembro, quando o avião que transportava o clube brasileiro para o desafio da primeira mão da final da Taça Sul-americana, com o Atlético Nacional, caiu em Cerro Gordo, a 17 quilómetros do aeroporto de Medellín, supostamente por falta de combustível: morreram 71 dos 77 ocupantes.

Entre as vítimas mortais estavam quase todos os jogadores da Chapecoense, bem como dirigentes e jornalistas que a acompanhavam. Visivelmente emocionado, Nes Filho pediu para que o troféu “seja dividido” com o Atletico Nacional, que tinha pedido à Conmebol para entregar o título à Chapecoense, e convidou o seu homólogo do clube colombiano, Daniel Jimenez, e todos os representantes do Atlético Nacional, a subirem ao palco da cerimónia para todos levantarem o troféu.

“Nesta noite, queria agradecer a todos os países, mas, de uma forma especial e carinhosa, e, nome do nosso clube e da nossa cidade, dividir o troféu com o Atletico Nacional pelo seu gesto”, disse o presidente da Chapecoense na cerimónia, que decorreu em Luque, Paraguai, onde também foi realizado o sorteio para a edição de 2017 da Taça Libertadores.

Villas-Boas leva Oscar do Chelsea para o Shangai SIPG por €70 milhões

André Villas-Boas mudou-se para a China para treinar o Shanghai SIPG, mas não se esqueceu dos talentos do futebol europeu… e dos clubes por onde passou. Oscar, médio do Chelsea, vai fazer parte do plantel do treinador português a partir de janeiro, confirmou em comunicado o clube londrino na sua página da internet.

O clube não revela qual foi o valor da transferência, mas segundo notícias das últimas semanas Oscar estava a ser negociado por cerca de 60 milhões de libras, aproximadamente 70 milhões de euros.

Aogo pode rumar ao Sporting

Com Emmanuel Más em vias de assinar com os turcos do Trabzonspor, o Sporting continua no mercado em busca de alternativas para o lado esquerdo da defesa. O nome de Dennis Aogo, do Schalke 04, está na lista de futebolistas referenciados pelos leões para essa posição, avança o “Record”.

Manchetes do dia

A Bola: “Estrela de Belém”. Bas Dost iluminou o Sporting já nos descontos.

Record: “Dost contra a crise”. Avançado dos leões marca aos 93 minutos.

O Jogo: “Desconto de Natal”. Avançado do Sporting fez um milagre quando os adeptos já desesperavam.