Villas-Boas leva Oscar do Chelsea para o Shangai SIPG por €70 milhões

André Villas-Boas mudou-se para a China para treinar o Shanghai SIPG, mas não se esqueceu dos talentos do futebol europeu… e dos clubes por onde passou. Oscar, médio do Chelsea, vai fazer parte do plantel do treinador português a partir de janeiro, confirmou em comunicado o clube londrino na sua página da internet.

O clube não revela qual foi o valor da transferência, mas segundo notícias das últimas semanas Oscar estava a ser negociado por cerca de 60 milhões de libras, aproximadamente 70 milhões de euros.

O médio brasileiro esteve quatro épocas e meia no Chelsea, tendo feito parte do plantel que ganhou a Liga Europa na época 2012/13, e ganhou por duas vezes o golo da época do clube. Ao todo, marcou por 38 vezes e participou em 203 jogos da equipa.

De acordo com a "BBC", tudo aponta que Oscar vá ganhar cerca de 470 mil euros por semana.

Oscar foi titular na vitória do Chelsea ao Benfica por 2-1 em Amsterdão, na final da Liga Europa, e tornou-se um dos jogadores centrais do plantel quando José Mourinho assumiu a liderança do clube pela segunda vez, lembra o Chelsea em comunicado.

Já esta época, com a chegada de Antonio Conte ao banco do Chelsea e a mudança de tática do clube para um 4-3-3, Oscar acabou por ser muito pouco utilizado e teve “oportunidades limitadas”.