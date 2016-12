Fernando Santos foi eleito o melhor selecionador do mundo em 2016, Símon Ramirez a caminho do Benfica e Di Maria não vai para China

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

Fernando Santos considerado o melhor seleccionador do mundo

O português Fernando Santos foi considerado o melhor seleccionador do mundo em 2016, segundo o ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, revelado nesta terça-feira.

Shangai Shenua nega estar a negociar contratação de Di Maria

O Shanghai Shenua, da liga chinesa de futebol, negou esta terça-feira que esteja interessado em contratar o argentino Angel Di Maria.

“Nas equipas chinesas temos dinheiro, mas não contratamos jogadores indiscriminadamente”, frisou um dirigente do Shangai Shenua ao portal chinês de notícias Sina.

Nos últimos dias, a imprensa francesa avançou que o empresário do argentino, o português Jorge Mendes, estaria a negociar com o Shangai Shenua a transferência de Angel Di Maria, atualmente uma segunda opção do treinador espanhol Unai Emery no Paris Saint-Germain.

Leicester distribuiu 30 mil máscaras de Vardy

O Leicester distribuiu na segunda-feira pelas bancadas do King Power Stadium cerca de 30.000 máscaras com o rosto de Jamie Vardy, em protesto contra a suspensão de três jogos aplicada ao avançado.

Esta iniciativa ocorreu na receção ao Leicester ao Everton, como contestação ao castigo que o proprietário do Leicester, o tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, considerou “injusto”.

Na última ronda, o internacional inglês foi expulso com um cartão vermelho direto no encontro com o Stoke City, ainda durante a primeira parte, devido a uma entrada violenta sobre o senegalês Mame Diouf. O jogo acabou empatado (2-2).

Madeira Rodrigues apresenta candidatura à presidência do Sporting

Pedro Madeira Rodrigues vai apresentar a sua candidatura à presidência do Sporting esta terça-feira, confirmou a estrutura de apoio ao ex-secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.

Em comunicado, a candidatura anunciou "Sempre na frente" como mote para o avanço de Madeira Rodrigues, de 45 anos e sócio desde 1981, cuja apresentação foi marcada para terça-feira, às 19:00, numa unidade hoteleira de Lisboa. Licenciado em Gestão e Administração, Madeira Rodrigues foi o autor do musical "Sporting 1906", que foi distinguido com um prémio Stromp em 2012, tendo jogado futebol nas camadas jovens do clube 'leonino', entre 1982 e 1985.

Pedro Madeira Rodrigues foi chefe de gabinete da Álvaro Barreto, no Ministério da Economia, entre 2002 e 2005, após passagens pelos recursos humanos de várias empresas, tendo recentemente abandonado o cargo de secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.

Símon Ramirez já se despediu

Simón Ramírez, lateral-direito que está muito perto de reforçar o Benfica, já se despediu dos colegas de equipa do Huachipato, conta o “Record”. O futebolista, de 18 anos, está a par das negociações entre os dois clubes e espera poder viajar para o nosso país nos primeiros dias de janeiro.

Manchetes do dia

A Bola: “Que 2017 traga o tetra”. Pizzi esteve em Braga e deixou desejo de ano novo.

Record: “Nélson e Lindelof a caminho de Manchester”.

O Jogo: “O FC Porto que aí vem”. As surpresas que Nuno Espírito Santo tem guardadas para 2017.