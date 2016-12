Autoridades russas admitem doping a larga escala, Renato Sanches e André Gomes são deceções da época e João Pereira segue para o Trabzonspor

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

Bruno de Carvalho saúda candidatura de Pedro Madeira Rodrigues

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, saudou na terça-feira o aparecimento do primeiro candidato às eleições do clube, Pedro Madeira Rodrigues, sem desfazer as dúvidas que surgiram nos últimos dias sobre uma eventual recandidatura à presidência.

Numa conferência realizada no Estádio José Alvalade poucos minutos após o anúncio da candidatura de Pedro Madeira Rodrigues, o atual líder dos 'leões' lembrou ainda que agora “começou o tempo eleitoral”. “Quero dar as boas-vindas ao dr. Pedro Madeira Rodrigues e a todos os que se entenderem candidatar”, disse.

Pedro Madeira Rodrigues apresenta candidatura à presidência do Sporting

Pedro Madeira Rodrigues apresentou na terça-feira a sua candidatura à presidência do Sporting com o objetivo de debater o clube e constituir uma “alternativa” à liderança de Bruno de Carvalho.

Na conferência de imprensa de apresentação realizada numa unidade hoteleira de Lisboa, o ex-secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria considerou que “o modelo de gestão de Bruno de Carvalho está esgotado” e que o atual presidente do clube de Alvalade “não foi capaz de manter um projeto coerente e sustentável”, após ter sido “importante” num determinado período.

Cristiano Ronaldo recebe pela quarta vez prémio de melhor futebolista mundial no Dubai

Cristiano Ronaldo recebeu o prémio de melhor futebolista do mundo na sétima edição dos 'Globe Soccer Awards', realizada no Dubai, e o prémio de futebolista mais solidário do mundo, denominado 'Good Will Award'.

O capitão da seleção portuguesa, que conquista este prémio pela quarta vez, não esteve presente, mas agradeceu a distinção através de videoconferência, tendo o galardão sido recebido pelas mãos do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, enquanto o de futebolista mais solidário do mundo foi recebido pelo empresário Jorge Mendes.

“Parabéns, Ronaldo. Não és apenas o melhor jogador do mundo, és também um exemplo como pessoa para todos nós”, disse Jorge Mendes durante o discurso que proferiu na cerimónia da entrega dos prémios, no qual sublinhou que os futebolistas podem “marcar a diferença na vida de outras pessoas”.

FC Porto inicia preparação para a receção ao Feirense sem Layún e Otávio

O FC Porto iniciou a preparação para o jogo de quinta-feira com o Feirense, referente à segunda jornada do grupo B da Taça da Liga de futebol, com uma sessão que não contou com Layún e Otávio.

A nota informativa publicada no sítio dos ‘dragões’, referente ao primeiro treino após as miniférias natalícias, refere que “ambos os jogadores realizaram tratamento às respetivas lesões”.

No arranque da preparação para o último jogo do FC Porto em 2016 o treinador Nuno Espírito Santo chamou os ‘bês’ Fernando, Inácio, Graça e Rui Pedro ao trabalho da equipa principal.

Autoridades russas admitem doping a larga escala

A diretora-geral da agência antidoping da Rússia, Anna Antseliovich, admitiu na terça-feira ter existido um sistema generalizado de “larga escala” no país, mas negou qualquer envolvimento das autoridades estatais, em entrevista ao “New York Times”.

Anna Antseliovich falou de uma "conspiração institucional", mas negou a tese de que a rede de dopagem entre os atletas de elite tenha sido patrocinada pelo Estado russo.

Liverpool goleia e continua na perseguição ao Chelsea

O Liverpool manteve o segundo lugar do campeonato inglês de futebol, a seis pontos do líder Chelsea, após receber e golear o Stoke City, por 4-1, na 18.ª jornada da prova.

Em Anfield Road, os 'reds' somaram a terceira vitória consecutiva na 'Premier League' e impediram a aproximação de Manchester City, que tinha assumido provisoriamente o segundo posto na segunda-feira, e Arsenal.

O Liverpool até esteve em desvantagem no marcador, quando Walters abriu a contagem para o Stoke City, aos 12 minutos, mas, ainda na primeira parte, deu a volta ao jogo, com remates certeiros de Lallana, aos 35, e do brasileiro Firmino, aos 44.

Renato Sanches e André Gomes são as deceções da época

O site "Goal.com" avalia o investimento feito na aquisição dos portugueses Renato Sanches (Bayern) e André Gomes (Barcelona), juntamente com mais nove jogadores, como “os mais dececionantes e os maiores desperdícios de dinheiro na época 2016/2017”.

O “Goal” afirma que, “apesar de dispor de muito tempo de jogo”, Renato Sanches “tem demonstrado terríveis dificuldades para justificar o investimento de 35 milhões de euros”. Quanto a André Gomes, “nada fez para se mostrar o justo herdeiro de Andrés Iniesta”.

João Pereira segue para o Trabzonspor

João Pereira vai assinar pelo Trabzonspor nas próximas horas, deixando o Sporting a troco de uma compensação financeira, conta o “Record”. O lateral-direito não esteve ontem no treino de cariz solidário porque, de acordo com o desportivo apurou, encontrava-se a ultimar a transferência para o 14º classificado da liga turca.

Manchetes do dia

A Bola: “Tabu”. Bruno de Carvalho não diz se vai ou não recandidatar-se à liderança do Sporting.

Record: “Madeira ao Ataque. Bruno Tranquilo.” Pedro Madeira apresentou candidatura à presidência do Sporting.

O Jogo: “O novo depoitre à prova.” Depois do golo ao Chaves, belga deve ter oportunidade na Taça da Liga.