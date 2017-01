Peseiro volta aos Emirados Árabes Unidos, Seferovic está garantido no Benfica e Bruno de Carvalho queixa-se do Benfica por… falta de água

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

Peseiro assina por seis meses com Al Sharjah

O treinador português José Peseiro, que recentemente deixou o Sporting de Braga, assinou na segunda-feira um contrato válido por seis meses com o Al Sharjah, atual 10.º classificado da liga de futebol dos Emirados Árabes Unidos.

A informação sobre o contrato, que tem uma cláusula de opção de renovação, foi anunciada pelo clube, um dia depois de José Peseiro já ter orientado o primeiro treino da equipa. Na apresentação, o treinador português, que sucede ao grego Georgios Donis, disse que ainda não sabe se precisará de reforços para a equipa e pediu o apoio do público.

Seferovic está garantido no Benfica

O Benfica já garantiu Haris Seferovic, avançado do Eintracht Frankfurt, para a próxima época, avança o “Correio da Manhã”. O avançado, que está em final de contrato com o clube alemão, chegará em junho à Luz a custo zero.

Paulo Gonçalves faz pódio na primeira etapa do Rali Dakar

Paulo Gonçalves (Honda) terminou na segunda-feira a primeira etapa do Rali Dakar na terceira posição, na categoria de motos. O português fez o tempo de 28m48s na tirada inaugural, ganha pelo espanhol Juan Pedrero García, em 28 minutos e 22 segundos.

“O Dakar 2017 arrancou com uma curta especial de apenas 39 quilómetros, consegui o terceiro melhor tempo, muito tranquilo. O verdadeiro Dakar ainda está para começar e aí será muito importante manter um bom ritmo. Vamos continuar a trabalhar para sair desta edição com o objetivo cumprido: vencer”, disse Paulo Gonçalves no final da etapa.

Bruno de Carvalho: “Se apenas comentasse o que o meu rival diz, então era o homem mais feliz do Mundo, porque só tinha de falar uma vez por ano”

Água. Até água pode ser um problema no futebol. “Quando o Sporting corta relações com o Benfica, fizemos uma proposta que visava a ‘extinção’ dos lugares lado a lado na tribuna nos dérbis. O que se devia fazer era o mesmo que nos países civilizados: um camarote para um e um camarote para o outro. Porreiro. Se já acho mal para os outros clubes, quanto mais entre clubes com relações institucionais cortadas… Ao contrário do que toda a gente julga, acho que o futebol português deve dar uma imagem de elevação. Eles iam para a tribuna, nós faríamos o mesmo. Ficavam com um camarote. Na tribuna são 8 pessoas e no camarote eram 18. Ainda nos pediram 4 senhas adicionais e, se bem me lembro, demos. Ou seja, no total foram 22 pessoas do Benfica. Nós fazíamos o mesmo lá. Primeira coisa que eu queria que as pessoas soubessem: vieram as 22 pessoas… mais oito. Aceitaram o acordo, mas vieram as 22 pessoas para o camarote, mais 8 para a tribuna. Segunda coisa: vamos nós lá, em pleno verão. Nos órgãos sociais do Sporting há pessoas com 70 e 80 anos. Um calor descomunal. Não foram para a tribuna mas sim para o camarote. Chegados lá, havia uma mesa com uma água no meio, para 18 pessoas”, conta Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, em entrevista ao “Record”.

Pedro Pereira segue do Génova para o Benfica

O Benfica aguarda a última exibição de Pedro Pereira pelo Génova para poder dar andamento às formalidades da transferência e anunciá-lo oficialmente como reforço por cinco anos e meio, conta o “Jogo”. O desportivo conta que o lateral-direito irá despedir-se do emblema de Génova no sábado, num jogo frente ao Nápoles.

Sérgio Oliveira pode estar de saída do FC Porto

Sérgio Oliveira tem diversos pretendentes no mercado e dificilmente ficará no FC Porto, conta a “Bola”. O médio ocupa os últimos lugares em termos de tempo de utilização no clube, um passo à frente de Chidozie e João Costa, que ainda não foram chamados à equipa. Na prática, não joga desde agosto.

Manchetes do dia

A Bola: “Vou com toda a força”, diz Hermes, reforço do Benfica, ao desportivo. Lateral-esquerdo quer afirmar-se no clube e conquistar tetra.

Record: “Continuamos a exigir três títulos”. Bruno de Carvalho em entrevista.

O Jogo: “Brahimi inegociável em janeiro”. Argelino faz último jogo esta terça-feira antes do CAN e Nuno Espírito Santo conta com o jogador para atacar título.