Espera-se um bom dia para CR7 e Fernando Santos, Ricardo Carvalho vai para a China e os adeptos do FC Porto estão furiosos

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

Dia de troféus: Cristiano Ronaldo e Fernando Santos com boas expectativas

Fernando Santos e Cristiano Ronaldo podem esta segunda-feira ser eleitos os melhores do mundo em 2016 nos seus respetivos campos, na Gala FIFA, que se realiza em Zurique, na Suíça.

Cristiano Ronaldo já venceu em dezembro a Bola de Ouro da revista France Football e pode alcançar ainda o hoje o seu quarto troféu de melhor jogador do mundo.

Na luta pelo prémio de melhor treinador de 2016, Fernando Santos enfrenta Claudio Ranieri, campeão pelo Leicester City, e o Zinedine Zidane, vencedor da 'Champions' e do Mundial de clubes pelo Real Madrid.

Adeptos do FC Porto em fúria

O tropeção do FC Porto frente ao Paços de Ferreira provocou a ira dos adeptos azuis-e-brancos, conta o “Correio da Manhã”. O matutino conta que vários imóveis ligados a Adelino Caldeira, administrador da SAD, Alexandre Pinto da Costa, empresário filho do presidente do clube, e Fernando Madureira, chefe dos Super Dragões, foram alvo de vandalismo, através de pinturas com duras críticas.

Teresa Bonvalot apura-se para os quartos de final do Mundial de juniores de surf

Na terceira ‘bateria’ da terceira ronda da ronda juniores de surf, que se está a disputar em Kiama, na Austrália, Teresa Bonvalot foi segunda, com 11,17 pontos, atrás da havaiana Zoe McDougall (11,50) e à frente da norte-americana Alyssa Spencer (9,57).

Com este resultado, a portuguesa conseguiu o apuramento para os quartos de final do Mundial de juniores de surf.

Adrien já saiu do hospital

Adrien já teve alta após ter dado entrada numa unidade hospitalar de Lisboa para realizar exames complementares de diagnóstico ao traumatismo cervical sofrido no embate contra o Feirense, conta o “Record”. Ao contrário do que se previa inicialmente, o jogador não terá de parar durante muito tempo.

Ricardo Carvalho vai para a China

Ricardo Carvalho assinou contrato com o Shanghai SIPG, treinado por André Villas-Boas, conta o “Jogo”.

O campeão europeu por Portugal, de 38 anos, estava sem clube desde o verão e já tinha ponderado terminar a carreira, mas ainda não foi desta.

Luisão pode rumar aos Estados Unidos

Entre o Benfica o Orlando City há um protocolo de colaboração... e o nome do experiente Luisão foi colocado como hipótese para reforçar a equipa norte-americana, conta a “Bola”. Segundo o desportivo, o Orlando City pretende um jogador com as carateristicas do central brasileiro para reforçar o setor defensivo.

Manchetes do dia

A Bola: “Quanto Baste”.Bis do holandês fez pensar em vitória fácil, mas leão teve de sofrer.

Record: “Dost entrou à leão”. Holandês já é o melhor marcador da liga.

O Jogo: “Grande Bas Dost”. “Estamos a ensinar-lhe coisas que ele nunca sonhou aprender”, disse Jesus no final do jogo.