Cristiano Ronaldo é o Dono Disto Tudo, Lindelöf pode ficar até ao verão e Petit deixou de ser o treinador do Tondela

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta terça-feira:

Golo de Ramirez dá os três pontos ao Moreirense frente ao Belenenses

Um golo de Ramirez, aos 84 minutos, permitiu ao Moreirense vencer o Belenenses 1-0 e assim escapar à zona de despromoção da I Liga de futebol, após a 16.ª jornada.

Numa altura em que a partida caminhava para o seu final e o nulo parecia ser o resultado final, Ramirez aproveitou da melhor maneira uma saída em falso do guarda-redes Ventura para anotar o único golo da partida, aos 84 minutos.

A vitória permite ao Moreirense sair da zona de despromoção, subindo a equipa minhota ao 15.º lugar com 14 pontos, enquanto os 'azuis' do Restelo fecham a jornada no 12.º posto com 17.

Petit deixa de ser treinador do Tondela

O Tondela anunciou a rescisão de contrato com o treinador Petit, que deixa o clube 'beirão' na 18.ª e última posição da I Liga de futebol.

Em comunicado, o Tondela informa que o orientador português tinha pedido a sua demissão no final do jogo de domingo, que o Tondela perdeu em casa por 2-1 com o Arouca, em jogo da 16.ª jornada.

“Apesar de alguma resistência e ponderação, a gerência da Tondela entendeu aceitar a pretensão de Petit que deixa, com efeitos imediatos, de ser o treinador principal do Tondela”, explicou.

Cristiano Ronaldo eleito melhor do mundo em 2016

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor futebolista do mundo em 2016, na Gala FIFA, que se realizou em Zurique, na Suíça, na segunda-feira.

O português, que já venceu a Bola de Ouro da revista France Football, conquistou o seu quarto troféu de melhor jogador do mundo, num ano em que venceu a Liga dos Campeões e o Mundial de clubes pelo Real Madrid, e o Europeu pela seleção portuguesa.

O argentino Lionel Messi (FC Barcelona), que já tem cinco prémios, e o francês Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), que se estreia no ‘top-3’, foram os adversários do português.

Claudio Ranieri supera Fernando Santos como melhor treinador do mundo em 2016

O treinador italiano Claudio Ranieri foi eleito o melhor treinador do mundo em 2016, na Gala FIFA, que se realizoi em Zurique, na Suíça, na segunda-feira, superando o selecionador português Fernando Santos.

Na corrida pelo prémio de melhor treinador de 2016, Fernando Santos foi batido por Ranieri, que se sagrou campeão inglês pelo Leicester City, numa corrida que integrava ainda o francês Zinedine Zidane, vencedor da ‘Champions’ e do Mundial de clubes pelo Real Madrid.

Os votos para o prémio FIFA foram efetuados por representantes de órgãos de comunicação social, selecionadores nacionais, capitães das seleções e adeptos. Os quatro têm um peso igual no resultado final (25% cada).

Dakar2017: Paulo Gonçalves segundo na sexta etapa, ganha por Ricky Brabec

O português Paulo Gonçalves, que compete com uma Honda, foi segundo na sexta etapa do rali de todo-o-terreno Dakar2017, disputada entre La Paz e Uyuni, na Bolívia, e ganha pelo norte-americano Ricky Brabec.

Os 161 quilómetros da especial foram feitos por Gonçalves em 02:03.49 horas, mais 1.44 minutos do que Brabec, enquanto o inglês Sam Sunderland (KTM) foi terceiro com mais 2.59 do que o corredor luso.

Na geral, o 'motard' português, que era nono, sobe a oitavo, numa classificação que continua a ser liderada por Sunderland. (Corrige título e texto: Paulo Gonçalves foi segundo na etapa e não primeiro).

Lindelöf pode ficar até ao verão

A possibilidade de Lindelöf rumar para o Manchester United até ao final do mês está a perder cada vez mais força, conta o “Record”. Apesar de o internacional sueco continuar na lista de prioridades de Mourinho, o clube inglês não está disposto a investir mais de 30 milhões de euros para assegurar a sua contratação imediata.

João Sousa apura-se para a segunda ronda do torneio de Auckland

O tenista português João Sousa, 43.º do 'ranking' mundial, qualificou-se pela primeira vez na carreira para a segunda ronda do torneio de Auckland, Nova Zelândia, avança o “Jogo”.

Na terceira passagem pela prova neozelandesa, o número um português venceu o espanhol Albert Ramos, 26.º da hierarquia mundial e quinto jogador mais cotado em Auckland, em dois 'sets'.

Manchetes do dia

A Bola: “Simplesmente… The Best”. CR7 eleito o melhor do mundo.

Record: “Coisa linda”. Cristiano, pela quarta vez, o melhor do mundo.

O Jogo: “Dono disto tudo”. Claudio Ranieri eleito o melhor treinador da europa.