Jiménez pode ir para a China, o Braga está na fase final da Taça CTT e o Conselho de Arbitragem vai disponibilizar relatórios dos árbitros

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

Sporting de Braga vence nos descontos e garante fase final da Taça da Liga

O Sporting de Braga assegurou a presença na fase final da Taça da Liga de futebol, ao vencer na Madeira o Marítimo por 1-0, com um golo obtido já nos descontos pelo uruguaio Emiliano Velazquez.

Num encontro em que qualquer uma das formações tinha de vencer para garantir a vitória no grupo C, os 'arsenalistas' acabaram por obter o triunfo no quarto minuto de descontos por Emiliano Velazquez, numa alruta em que os insulares jogavam com menos um devido à saída por lesão do guarda-redes brasileiro Gottardi.

Com a vitória, o Sporting de Braga venceu o grupo com seis pontos, garantindo o apuramento, enquanto o segundo lugar foi para o Rio Ave, que recebeu e venceu o Sporting da Covilhã por 2-0. Os vila-condenses acabaram com os mesmos pontos dos 'arsenalistas', mas perderam na diferença de golos.

Rúben Neves junta-se aos lesionados Layún e Otávio

O médio Rúben Neves juntou-se ao lote de lesionados do FC Porto e falhou na quarta-feira o treino de preparação para a receção de domingo ao Moreirense, na 17.ª jornada da Liga de futebol.

O jovem internacional sub-21 sofreu uma rotura na face posterior da coxa esquerda na sessão de terça-feira e fez tratamento.

O lateral-esquerdo mexicano Layún, que realizou tratamento e trabalho de ginásio, e o criativo brasileiro Otávio, com tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado, continuam a recuperar das respetivas lesões.

Conselho de Arbitragem vai disponibilizar relatórios dos árbitros aos clubes

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai passar a disponibilizar os relatórios dos árbitros aos clubes, revelou o Sporting na quarta-feira, que salientou querer "ajudar a pacificar" o futebol português.

"Apresentámos formalmente as nossas propostas ao CA, que se comprometeu a dar-nos a possibilidade de termos, em breve, os relatórios dos árbitros em direto e, com isso, conseguirmos pacificar e credibilizar o futebol português", afirmou Bruno Mascarenhas, vogal do conselho diretivo dos 'leões', após a reunião que o CA da FPF teve com os clubes das ligas profissionais de futebol, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Federação promove "novo ciclismo" no concurso para a concessão da Volta a Portugal

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) abriu as candidaturas para a concessão dos direitos de exploração da Volta a Portugal por oito anos, advogando-se no direito de impedir a participação de equipas que não representem o ‘novo ciclismo’.

No documento que elenca as condições gerais do concurso para a concessão da organização da Volta a Portugal por um período de oito anos, a partir de 2018, a FPC apresenta uma cláusula, incluída na “Reserva de Direitos”, que permite à entidade “impedir a participação de equipas na Volta a Portugal que não representem os valores do ‘novo ciclismo’”, ou seja, um ciclismo de “fomento e desenvolvimento, cada vez mais internacional, irrepreensível ao nível da ética desportiva”.

O concurso estipula que os interessados em adquirir os direitos da prova rainha do calendário nacional terão de pagar, anualmente, 450.00 euros (atualização anual indexada à inflação) à FPC, sendo obrigatória a apresentação de garantia financeira de montante igual a metade do preço anual, e que, para além da Volta a Portugal, terão de organizar a Volta a Portugal do Futuro e outra prova internacional de categoria igual ou superior a 2.2 da União Ciclista Internacional.

Seleção portuguesa e Cristiano Ronaldo nomeados para os Prémios Laureus

A seleção portuguesa de futebol e Cristiano Ronaldo foram nomeados para os Prémios Laureus de melhor equipa e de desportista masculino do ano, respetivamente, sendo os vencedores conhecidos na gala de 14 de fevereiro, no Mónaco.

O capitão da seleção nacional, que venceu recentemente o prémio FIFA "The Best" e a Bola de Ouro da revista France Football, pode, assim, tornar-se o primeiro futebolista a conquistar o galardão de desportista masculino do ano.

Cristiano Ronaldo concorre com o atleta jamaicano Usain Bolt, o atleta britânico Mo Farah, os basquetebolistas norte-americanos LeBron James e Stephen Curry e o tenista britânico Andy Murray. Esta é já a quarta nomeação do jogador português, depois de ter sido considerado para o prémio em 2009, 2014 e 2015.

Barcelona segue em frente na Taça do Rei

O Barcelona conseguiu eliminar o Atlético de Bilbao nos oitavos de final da Taça do Rei em futebol, com uma vitória por 3-1 no jogo da segunda mão, no Camp Nou.

Estoril-Praia homenageia Fernando Santos no novo espaço museológico

O Estoril-Praia inaugurou o seu novo espaço museológico, junto ao Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, numa cerimónia que contou com uma homenagem ao selecionador de futebol de Portugal, Fernando Santos.

O treinador que conduziu Portugal à vitória no Campeonato da Europa de 2016 foi homenageado pela sua carreira com uma placa na sala, tendo sido evocado o seu percurso ao serviço do clube, no qual jogou quase toda a carreira e iniciou o seu percurso de técnico.

"Voltar aqui é voltar ao passado. O Estoril é o meu verdadeiro clube, foram muitos anos passados aqui. Nunca negaria o Estoril e estou certo de que um dia poderei voltar. Sinto o clube como família", declarou.

Benfica. Jiménez pode rumar para a China

Luís Filipe Vieira está na China e o nome de Raúl Jiménez está em cima da mesa, conta o “Record”. Tudo dependerá dos milhões que foram oferecidos pelo mexicano: valores acima dos 50 milhões podem seduzir Vieira, conta o desportivo. O Benfica recorde-se, pagou perto de 22 milhões de euros pela totalidade dos direitos económicos do avançado.

Sporting recusou proposta do Nantes por Paulo Oliveira

O Nantes fez chegar a Alvalade uma proposta muito clara com vista à contratação de Paulo Oliveira, conta a “Bola”. A equipa orientada por Sérgio Conceição ofereceu 300 mil euros de imediato para garantir o empréstimo até final da temporada, ficando ainda com opção de compra dos direitos desportivos e financeiros. Segundo o desportivo, Jorge Jesus não se mostrou disposto a deixar sair o defesa central.

Manchetes do dia

A Bola: “Gelson até 2022”. Renovação com pérola de Alvalade fechada antes das eleições.

Record: “Caixa forte”. Rui Vitória pode estar prestes a igualar outro record de Jesus: oito jogos sem sofrer golos.

O Jogo: “Dispensas já valem 19 milhões”. FC Porto faz limpeza de custos com jogadores, tentando vender alguns, de forma a baixar custos com salários.