Pinto da Costa é o presidente com a maior longevidade no futebol mundial, João Sousa na final de Auckland e UEFA vai receber caso de Semedo

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Carlos Severino apoia Pedro Madeira Rodrigues

Carlos Severino, antigo candidato à liderança do Sporting, disse na quinta-feira que vai apoiar a candidatura de Pedro Madeira Rodrigues à presidência do Sporting, no dia em que apresentou o seu movimento 'Sporting Campeão'.

"Achámos que podíamos apresentar uma candidatura, mas entendemos que três candidaturas só favorece a atual direção e nós não queremos isso. Identifico-me com aquilo que disse [Pedro Madeira Rodrigues] e aquilo que ouvi foi o suficiente para perceber que o nosso movimento 'Sporting Campeão', de que me orgulho de liderar, vai apoiar a candidatura de Pedro Madeira Rodrigues", manifestou.

Na apresentação do movimento, que decorreu num restaurante em Lisboa, Carlos Severino contou com a presença de Pedro Madeira Rodrigues, que não deixou de dirigir algumas críticas à direção liderada por Bruno de Carvalho, que também já anunciou a sua recandidatura.

João Sousa na final do torneio de Auckland

João Sousa qualificou-se para a final do torneio de ténis de Auckland, na Nova Zelândia, ao derrotar o cipriota Marcus Baghdatis em dois sets. O número um português venceu pelos parciais de 6/1 e 7/5 em 1h12m.

Na final, o português de 27 anos defrontará o norte-americano Jack Sock, que derrotou o compatriota Steve Johnson, por 6/4 e 6/3.

Volta a Espanha de 2017 parte pela primeira vez de França

A Volta a Espanha de 2017 partirá, pela primeira vez, de França, anunciou na quinta-feira a organização, que incluiu nove chegadas em alto no percurso que os ciclistas vão percorrer de 19 de agosto a 10 de setembro.

Benfica tem a segunda maior dívida líquida entre clubes da UEFA

O Benfica, com 3,3 milhões de euros de dívida líquida, aparece em segundo lugar na listagem de 2015 do relatório de referência do licenciamento de clubes da UEFA, divulgado na quinta-feira, apenas atrás do Manchester United. O crescimento anual foi de apenas três por cento, representando o total cerca de 3,3 vezes o valor das receitas.

Pizzi eleito melhor jogador de dezembro

O médio Pizzi, do Benfica, foi eleito o melhor jogador da I Liga em dezembro, anunciou na quinta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP). Segundo a votação Pizzi arrecadou 17,37% dos votos, seguido de dois jogadores do Sporting, o avançado Gelson, com 10,91%, e o médio Adrien Silva, 7,68%.

FPF anuncia jogo entre Portugal e Suécia no estádio dos Barreiros

A seleção portuguesa de futebol vai disputar o jogo de preparação frente à Suécia no estádio dos Barreiros, no Funchal, em 28 de março, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"A nossa seleção principal não joga na Madeira há quase 16 anos e esta era uma prenda que há muito procurávamos dar aos madeirenses. Sabemos bem do afeto incondicional que nos devotam e ao nosso capitão Cristiano Ronaldo, que, pela primeira vez, vai poder representar a seleção junto aos seus conterrâneos”, afirmou o presidente da FPF, Fernando Gomes, para quem este regresso constituirá “um momento de grande felicidade para os madeirenses, que tanto vibram com a seleção”.

Antes da deslocação ao Funchal, a 25 de março, a equipa das 'quinas’ defrontará a Hungria no Estádio da Luz, em jogo de qualificação para o Mundial2018.

Boavista vai “tentar ganhar” o jogo com o Benfica

O Boavista vai "tentar ganhar " o jogo com o Benfica, da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol e marcado para sábado, sabendo, porém, que as possibilidades de isso acontecer são "diminutas".

As palavras são do treinador ‘axadrezado’, Miguel Leal, que fez a antevisão dessa partida, no estádio da Luz, em Lisboa, começando logo por dizer que espera muitas dificuldades diante de "uma equipa do Benfica que é muito forte em todos os momentos dos jogos, está moralizada e joga no seu ambiente".

UEFA recebe caso de Nélson Semedo

O Conselho de Arbitragem da FPF vai enviar à UEFA o vídeo com o lance da alegada mão de Nélson Semedo no dérbi de 11 de dezembro, conta o “Record”. Segundo o desportivo, não é que o Conselho de Arbitragem que tenha alguma dúvida sobre a forma como o internacional Jorge Sousa avaliou o caso, mas porque foi desafiado a fazê-lo pelo vogal da Direção do Sporting, Bruno Mascarenhas, na reunião de anteontem entre o CA e os clubes.

Pinto da Costa ultrapassa Santiago Bernabéu

Pinto da Costa deixou o Santiago Bernabéu para trás e passou a ser o presidente com mais tempo consecutivo num clube na história do futebol mundial, segundo o “Jogo”. Ao todo, são já 12684 dias à frente dos destinos do FC Porto.

Manchetes do dia

A Bola: “Benfica atento a Coates”. Central pode fugir de alvalade devido a desacordo com verbas.

Record: “Benfica acelera Seferovic”. Forte concorrência acelera negociações.

O Jogo: “12.864 dias”. Pinto da Costa já é o presidente com a maior longevidade no futebol mundial.