Bruno de Carvalho aperta jogadores e leva troco dos capitães, a pequenez de dois grandes e o regresso de Danilo

A revista de imprensa desportiva de hoje começa com os jogos dos dois grandes (ontem) que resultaram em depois empates, do Benfica com o Boavista, em casa, e do Sporting com o Chaves, em Trás-os-Montes.

São estes encontros que preenchem as primeiras páginas dos desportivos de hoje que vão além da análise aos referidos desaires:

"A Bola" faz manchete com o confronto de Bruno de Carvalho com os capitães de equipa (Adrien Silva e William Carvalho) e Bas Dost (marcador dos dois golos) no balneário. Segundo este jornal, o presidente do Sporting fez um "discurso muito duro" que não caiu bem a estes elementos do plantel. Além disso, "A Bola" faz alusão aos assobios dos adeptos junto do autocarro do clube após o jogo. Sobre o Benfica, o diário fala em "mal menor" e diz que a "águia tem muitas razões de queixa da arbitragem".

"O JOGO" traz à primeira página uma história semelhante: "Bruno de Carvalho foi ao balneário, confrontou os jogadores e levou resposta dos capitães". O jornal faz ainda manchete com os jogos do Benfica e do Sporting ("Grandes pequenos") e menciona o regresso de Danilo à titularidade: "o patrão está de volta".

No "Record", Jonas surge com o indicador no ar e a manchete é par ao jogo do Benfica: "De loucos". Sobre o Sporting, escreve-se sobre um "balde de água fria", o "apertão" de Bruno de Carvalho aos jogadores no balneário e ao FC Porto que pode ficar a quatro pontos dos encarnados se vencer ao Moreirense.