Tensões no duo Bruno de Carvalho e Jorge Jesus, Guardiola vê o título inglês a fugir e o FC Porto quase toca o Benfica

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

FC Porto vence Moreirense e fica a quatro pontos do líder Benfica

O FC Porto recebeu e venceu o Moreirense por 3-0, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol, fechando a primeira volta a quatro pontos do comandante Benfica.

Um golo de Oliver Torres, aos 30 minutos, abriu caminho à vitória 'azul e branca', formação que voltou a marcar através de André Silva, aos 42, e de Marcano, aos 62.

O FC Porto fecha a primeira volta no segundo posto com 38 pontos, menos quatro do que o líder Benfica e mais quatro do que o Sporting, terceiro, enquanto o Moreirense é o atual 16.º com 14 pontos.

Mário Gomes escolhido para o cargo de selecionador português de basquetebol

A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) divulgou no domingo a escolha de Mário Gomes para o cargo de selecionador nacional de seniores masculinos.

Em comunicado colocado no seu 'site', a FPB valorizou não só a experiência e currículo de Mário Gomes, "mas também o profundo conhecimento que possui dos jogadores portugueses e do basquetebol nacional e internacional".

O novo selecionador nacional, de 57 anos, sucede assim no cargo a Mário Palma, considerado o treinador com o currículo mais rico do basquetebol português e que decidiu, no passado mês de outubro, aceitar um convite para treinar a seleção da Tunísia.

Inês Henriques estabalece recorde do mundo dos 50 km marcha

A portuguesa Inês Henriques estabeleceu no domingo o recorde do mundo de 50 km marcha, ao cumprir a distância em 4:08.25 horas, em Porto de Mós, Leiria.

A marchadora olímpica, de 36 anos, fixou o recorde nos campeonatos nacionais de marcha de estrada de 35 e 50 km, aproveitando o facto de a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) ter aberto a distância ao setor feminino a partir deste ano.

A melhor marca mundial nos 50 km marcha registada anteriormente data de 2007 e pertence à sueca Monica Svensson, com 4:10.59 horas, mas não é reconhecida como recorde pela IAAF, uma vez que a distância não era oficial no setor feminino.

Bruno de Carvalho e Jorge Jesus em regime de tensão

O ambiente entre Bruno de Carvalho e Jorge Jesus já teve melhores dias, conta o “Jogo”. Segundo desportivo, o presidente do Sporting perspetiva já um futuro sem o treinador contratado com brado em junho de 2015. Bruno de Carvalho queixa-se da falta de conquistas.

Manchester City fora da corrida ao título, assume Guardiola

Guardiola assumiu que o Manchester City está fora da corrida pelo título inglês após a derrota (0-4) com o Everton.

“Sim. Dez pontos são demasiado”, disse após o jogo. Guardiola revelou que pediu aos jogadores para, até ao final da época, “não pensarem mais na classificação”.

A derrota deixou o Manchester City a dez pontos do Chelsea.

Manchetes do dia

A Bola: “Olhos nos olhos”. Bruno de Carvalho e Jorge Jesus reuniram-se para discutir futuro do clube.

Record: “SOS”. Bruno de Carvalho decreta estado de emergência.

O Jogo: “Dragão riu melhor”. Vitória autoritária capitaliza deslizes do Benfica e Sporting.