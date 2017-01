Guedes de saída, jogos viciados, tetos salariais e um treinador que não perde

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Sousa Cintra revela que no seu tempo era Pinto da Costa quem comandava

Em entrevista ao jornal "A Bola" o antigo presidente do Sporting responsabiliza Bruno de Carvalho e Jorge Jesus pelo fracasso da politica de contratações, mas defende que devem continuar. Em três paginas, Sousa Cintra confessa que despedir Bobby Robson foi o maior erro da sua vida enquanto presidente do Sporting e que no seu tempo "o presidente Pinto da Costa comandava todas as operações" e por isso ganhava "aquele que eles queriam que ganhasse", porque "tudo era viciado".

Jorge Mendes e Vieira em Londres para vender Guedes

O Benfica pretende encaixar 30 milhões e euros com a transferência de Gonçalo Guedes e segundo o "Record" o Arsenal éo clube mais bem posicionado nas negociações mas Manchester United também está na corrida, assim como outros clubes como PSG e o Monaco.

Teto salarial chega ao futebol China

Os clubes chineses vão passar a ter um teto salarial e a estar sujeitos ao escrutínio financeiro por auditores, anunciou esta sexta-feira a Associação Chinesa de Futebol (CFA). O teto salarial será definido com base no campeonato que o clube dispute e nas suas receitas. Note-se que os clubes que disputam a superliga chinesa bateram em 2016 por seis vezes o recorde da transferência mais cara no país. A última das quais foi o brasileiro Óscar, contratado pelo Shanghai SIPG - treinado por André Villas-Boas -, por 60 milhões de euros.

Open da Austrália: Murray e Kerber nos ‘oitavos’

O britânico Andy Murray e a alemã Angelique Kerber, líderes dos ‘rankings’ masculino e feminino, qualificaram-se esta sexta-feira para os oitavos de final do primeiro ‘Grand Slam’ do ano. Murray defrontará agora o alemão Misha Zverev, 50.º da hierarquia, enquanto Kerber encontra a norte-americana Coco Vandeweghe, 35.ª da classificação mundial, nos oitavos de final.

Só há um treinador que ainda não perdeu na Bundesliga. Tem 29 anos

Julian Nagelsmann, um ex-futebolista alemão dde 29 que lidera agora o Hoffenheim, é o único técnico que ainda não perdeu na Bundesliga esta época. Pode saber mais da sua história na Tribuna

MANCHETES DO DIA

A Bola: “Distantes”. É cada vez mais fria a relação entre Jorge Jesus e Bruno de Carvalho.

Record: “Juntos até ao fim”. Bruno de Carvalho acaba com especulação em torno de Jesus

O Jogo: “Coates na mão do Benfica”. Águias têm negócio alinhavado com o Sunderland e o agente do central que está cedido ao Sporting.