Zeegelaar sai do Sporting, entra André Pinto do Braga. E Mário Patrício já não vai concorrer à presidência

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quarta-feira:

CAN2017: RD Congo e Marrocos seguem em frente no grupo C

A República Democrática do Congo e Marrocos apuraram-se para os quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN2017) de futebol, que decorre no Gabão, ao vencerem os respetivos jogos da terceira jornada do grupo C.

Apesar de favorita no arranque da prova e ainda a atual detentora do troféu, a seleção da Costa do Marfim precisava de vencer para continuar na defesa do título, mas encontrou um conjunto de Marrocos bem organizado e a precisar apenas do empate, mas um golo de Rachid Alioui, aos 64 minutos, deu o triunfo aos marroquinos e consequente afastamento marfinense.

A RD Congo sentiu bem menos dificuldades para seguir em frente e, apesar de necessitar apenas de um empate, venceu o Togo por 3-1, confirmando a passagem à fase seguinte e assegurando a vitória no grupo com sete pontos.

Mário Patrício diz que faltou entendimento para se candidatar ao Sporting

O ex-dirigente do Sporting, Mário Patrício, fez saber, através de um comunicado, que não vai ser candidato à presidência dos 'leões', hipótese que parecia ganhar força nos últimos dias.

“Infelizmente, do meu ponto de vista, não foi possível chegar a uma plataforma de entendimento para que uma alternativa conjunta fosse uma realidade”, escreveu Mário Patrício, confirmando ter-se disponibilizado “nos últimos dias e nas últimas horas para estabelecer um consenso no sentido de possibilitar uma alternativa conjunta que pudesse unir a família sportinguista”.

Mário Patrício revela mesmo que chegou a garantir “a adesão e participação ativa de um conjunto de sportinguistas” que considera de “elevada competência, seriedade e de enorme dedicação ao clube, que se revêm nas mesmas ideias”, com os quais foi estabelecido em conjunto “um projeto estratégico e um programa eleitoral que se entendeu ser o melhor para a defesa do Sporting, no presente e para o futuro”.

Portugal garante presença em masculinos e femininos no Euro 2017 de ténis de mesa

Portugal garantiu a presença no Euro 2017 de ténis de mesa em masculinos e femininos, depois de ter vencido as seleções da Ucrânia e Turquia, respetivamente, em jogos realizados no Multiusos de Viseu.

Em masculinos, no segundo jogo da ronda frente à Ucrânia, vitória por 3-0, depois do triunfo por 3-2 na segunda-feira. O selecionador Kong Guoping foi obrigado a recorrer às 'segundas linhas', ao ficar privado de Tiago Apolónia e de Marcos Freitas, lesionados, e de João Monteiro, debilitado devido a uma gripe.

João Geraldo, o 'herói' do jogo de segunda-feira, voltou a mostrar-se em bom nível e apenas cedeu um parcial frente a Viktor Efimov (13-11, 10-12, 11-5 e 11-8). Seguiu-se Diogo Carvalho, que bateu por claros 3-0 (11-8, 12-10 e 11-3) o ucraniano Yaroslav Zhmudenko, enquanto, no terceiro jogo, coube a Diogo Chen fechar as contas do apuramento para Portugal, ao bater Yevhen Pryschepa por 3-1 (12-10, 11-7, 11-13 e 11-8).

Soares, ex-Vitória de Guimarães, em estreia no treino do FC Porto

O FC Porto retomou na terça-feira a preparação do jogo com o Estoril-Praia, para a 19.ª jornada da I Liga de futebol, em que a principal novidade foi a estreia do reforço brasileiro Soares, ex-Vitória de Guimarães.

De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’, na sua estreia no Olival, em Vila Nova de Gaia, o avançado contratado à formação vimaranense, que no domingo marcou um dos golos da vitória em casa do Sporting de Braga (2-1), fez treino de recuperação.

O treinador Nuno Espírito Santo não contou com Maxi Pereira, Rúben Neves, Corona, Danilo Pereira e Rui Pedro, todos entregues ao departamento clinico com problemas físicos.

Jorge Simão assume favoritismo do Braga diante do Vitória de Setúbal

O treinador Jorge Simão assume o favoritismo do Sporting de Braga para a meia-final da Taça da Liga de futebol com o Vitória de Setúbal, ne quarta-feira, mas disse esperar um "jogo muito equilibrado".

"Num jogo com estas características, a eliminar, as questões do favoritismo esfumam-se, mas pelo palmarés, história recente dos dois clubes e pela posição na tabela classificativa, podemos considerar o Braga como favorito", afirmou o treinador dos minhotos na conferência de imprensa de antevisão da partid, que se disputa no Estádio Algarve.

Ricardo Ferreira regressa no Braga, Wilson Eduardo de fora

O treinador do Sporting de Braga, Jorge Simão, convocou Ricardo Ferreira para o jogo com o Vitória de Setúbal, na quarta-feira, da meia-final da Taça da Liga de futebol, mas não pode contar com Wilson Eduardo.

O defesa central, que raramente foi opção esta temporada devido a várias lesões, está de volta aos eleitos e pode mesmo entrar diretamente para o ‘onze’, dada a ausência de Velázquez, castigado depois da expulsão no ‘clássico’ minhoto de domingo, que os bracarenses perderam em casa com o Vitória de Guimarães (2-1).

De fora do jogo com os sadinos ficam Wilson Eduardo (lesão no adutor direito) e Marcelo Goiano (lesão nos isquiotibiais esquerdos), tendo Jorge Simão chamado o lateral direito da equipa B Anthony D'Alberto e feito regressar Pedro Tiba.

André Pinto a caminho do Sporting, Marvin segue para o Norwich

André Pinto vai reforçar o Sporting a partir da próxima temporada, conta o “Record”. Segundo o desportivo recolhidas por Record, o defesa-central de 27 anos já terá mesmo feito exames médicos e prepara-se para assinar um contrato válido para as próximas 4 temporadas, com mais uma de opção.

O Sporting já chegou a acordo com o Norwich para a transferência de Marvin Zeegelaar, 26 anos, a troco de 3.5 milhões de euros no imediato, conta a “Bola”. O jogador deve seguir viagem esta quarta-feira para Inglaterra no sentido de realizar os exames médicos.

Manchetes do dia

A Bola: “Vitória até ao fim”. Renovação oficializada na próxima semana.

Record: “Rendidos a Vitória”. Salário milionário para Rui Vitória: um milhão por ano.

O Jogo: “Soares ao raio X”. Como marca e como se movimenta o novo ponta de lança do FC Porto.