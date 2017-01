Danilo renovou, Duarte Vale está na final de pares juniores do Open da Austrália e Markovic não se adaptou à velocidade do Sporting

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta quinta-feira:

Open da Austrália: Português Duarte Vale na final de pares de juniores

O tenista português Duarte Vale, que faz dupla com o neozelandês Finn Reynolds, qualificou-se para a final do torneio de pares de juniores do Open da Austrália, primeiro ‘Grand Slam’ do ano.

Nas meias-finais, o par formado por Duarte Vale e Finn Reynolds venceu a dupla constituída pelo japonês Toru Horie e o chinês Yibing Wu, primeiros cabeças de série, por 7-6 (9-7) e 7-6 (7-3), em uma hora e 14 minutos.

Na final, Vale e Reynolds vão discutir o título com Yu Hsiou Hsu, de Taiwan, e o chinês Lingxi Zhao, que formam o quarto par mais cotado em prova.

Sporting de Braga vence Vitória de Setúbal e apura-se para final da Taça da Liga

O Sporting de Braga tornou-se o primeiro finalista da presente edição da Taça da Liga de futebol, ao vencer no estádio algarve o Vitória de Setúbal por 3-0, na primeira meia-final da prova.

Os 'arsenalistas' cedo se adiantaram no marcador, quando Pedro Santos, na conversão de uma grande penalidade, marcou o primeiro golo, aos 13 minutos, tendo depois a equipa bracarense tirado partido dos erros contrários para ampliar a contagem, com golos de Stojiljkovic, aos 66, e de Rodrigo Pinho, aos 87.

Na final, agendada para domingo, igualmente no estádio Algarve, o Sporting de Braga vai defrontar o vencedor da outra meia-final, entre o Benfica, detentor do troféu, e o Moreirense, a disputarb na quinta-feira, no mesmo recinto.

Rui Vitória rejeita favoritismo mas quer vencer Moreirense e chegar à final

O treinador do Benfica recusou que o clube da Luz seja favorito na Taça da Liga em futebol, referindo que primeiro é preciso ganhar ao Moreirense e provar em campo que a sua equipa é melhor.

"É um jogo que dá acesso a uma final e vamos com muita vontade e com muita determinação, porque queremos lá chegar, mas, para isso, temos que derrotar o Moreirense. É uma boa equipa e que também quer muito chegar à final. Quem aqui chega já passou por fases difíceis e estão a um jogo da final, por isso a motivação é enorme", disse Rui Vitória na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quinta-feira.

CAN2017: Egito vence já apurado Gana e também garante quartos de final

O Egito e o Gana fecharam hoje o lote de apurados para os quartos de final da Taça das Nações Africanas de futebol, com os egípcios a triunfarem no grupo D, após vitória sobre os já qualificados ganeses.

Numa 'poule' em que o Gana estava já apurado após a segunda ronda e o Egito apenas necessitava do empate para também seguir em frente, o golo de Mohamed Salah, aos 11 minutos, na conversão de um livre direto, colocou os egípcios na frente e ditou praticamente o fecho das contas no grupo.

Com muito poucas hipóteses de seguir em frente, o Mali, que precisava de vencer e de beneficiar de uma derrota do Egito, não foi além de um empate 1-1 com o Uganda, último da 'poule', e fechou a fase de grupos no terceiro lugar.

Jesus diz que Markovic não se adaptou à velocidade do Sporting

Jorge Jesus admitiu, em entrevista à Sporting TV, que o futebolista sérvio Lazar Markovic acusou a falta de ritmo competitivo na sua passagem pelo Sporting, não se adaptando à ideia da equipa.

“Trabalhei com o Markovic um ano [na época 2013/2014, no Benfica]. Quando surgiu a oportunidade de vir para o Sporting, eu e o presidente falámos. O Markovic já não jogava há um ano e meio. Fez meia dúzia de jogos no Fenerbahçe e lesionou-se. Teve alguma dificuldade de apanhar a velocidade e a ideia da equipa”, analisou o treinador dos ‘leões’.

Para o técnico, o sérvio, que esta semana deixou o Sporting para ir jogar até ao final da temporada no Hull City, treinado por Marco Silva, teve outro problema.

Benfica confirma Gonçalo Guedes no Paris Saint-Germain por 30 milhões

A Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD confirmou na quarta-feira a venda do avançado Gonçalo Guedes aos franceses do Paris Saint-Germain no valor de 30 milhões de euros, segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o comunicado dos 'encarnados', a transferência a título definitivo dos direitos desportivos de Gonçalo guedes pode render ainda um bónus adicional de sete milhões de euros, "dependente de uma futura transferência do referido atleta do Paris Saint-Germain para um clube terceiro, de acordo com as condições contratualizadas".

Aos 20 anos, o avançado natural de Benavente ruma ao Paris Saint-Germain, após ter cumprido toda a sua formação no Benfica, clube no qual se estreou na equipa principal na época 2014/15, sob o comando de Jorge Jesus.

Brahimi de regresso ao FC Porto, que ainda não conta com Maxi e Rúben Neves

O FC Porto prosseguiu na quarta-feira a preparação do jogo com o Estoril, da 19.ª jornada da I Liga de futebol, com duas sessões de trabalho marcadas pela ausência de Maxi Pereira e Rúben Neves e regresso de Brahimi.

De acordo com o boletim clinico dos ‘dragões’, Maxi Pereira fez “tratamento, ginásio e treino condicionado”, Rúben Neves “tratamento e trabalho de ginásio”, enquanto Danilo Pereira e Corona evoluíram já para “treino integrado condicionado”.

Brahimi, de regresso ao Olival após ter representado a Argélia na Taça das Nações Africanas (CAN), seleção afastada precocemente ainda na fase de grupos da competição, realizou treino de recuperação apenas na sessão da tarde.

Rui Vitória diz que Gonçalo Guedes representa o que é a formação do Benfica

O treinador do Benfica, Rui Vitória, afirmou na quarta-feira que a saída do futebolista Gonçalo Guedes para os franceses do Paris Saint-Germain é um "processo normal", referindo que o jogador representa "tudo o que é a formação" do clube.

"O Gonçalo Guedes representa tudo o que é a formação do Benfica. Começou aqui em tenra idade e chegou à equipa principal, com desempenhos de qualidade no último ano e meio. Não podemos querer formar e mostrar o que se faz aqui dentro e depois esconder os jogadores, por isso isto é inevitável", disse em conferência de imprensa.

Danilo renovou com o FC Porto

Danilo renovou com o FC Porto até 30 de junho de 2022, conta o “Jogo”. Segundo o desportivo, o entendimento entre as partes foi alcançado em novembro e a cláusula de rescisão passou de 40 para 60 milhões de euros.

Manchetes do dia

A Bola: “Jesus não se rende”. O treinador do Sporting diz que em Alvalade todos ainda acreditam na conquista do título.

Record: “É ponto de honra ser campeão”. Palavras de Jorge Jesus.

O Jogo: “Danilo dragão até 2022”. Trinco renovou por três anos.