O Benfica foi encostado pelo Moreirense, o Sporting anunciou o regresso de Spalvis e Figo diz que Jesus merece “um voto de confiança”

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta sexta-feira:

Como se leva uma Taça na desportiva? O Benfica explica

Benfica foi eliminado da Taça da Liga pelo Moreirense, depois de sofrer três golos numa 2ª parte de loucos (3-1). A análise do jogo para ler aqui na Tribuna.

Rafael Assis assina por quatro épocas e meia com o Sporting de Braga

O médio brasileiro Rafael Assis, ex-Desportivo de Chaves, assinou pelo Sporting de Braga, terceiro classificado da I Liga de futebol e finalista da Taça da Liga, por quatro épocas e meia, informou o clube bracarense.

O jogador, que foi também alvo da cobiça do FC Porto, disse ter escolhido o Sporting de Braga "porque é um grande clube, que tem um grande projeto" e porque os seus responsáveis "fizeram muita força" para o contratar.

"Confiaram no meu trabalho, espero poder retribuir dentro de campo, dar o meu melhor para alcançarmos os nossos objetivos. Senti-me desejado, sem dúvida, e ao entrar aqui e perceber o tamanho deste clube não pude dizer que não. O que quero é dar tudo de mim e poder ajudar", afirmou ao sítio dos 'arsenalistas'.

Danilo diz que confiança do FC Porto é um título importante na carreira

O futebolista internacional português Danilo enalteceu na quinta-feira a prova de confiança dada pelo FC Porto com a renovação do seu contrato até junho de 2022.

"Orgulho muito grande pela renovação de contrato, mas orgulho ainda maior pela confiança que o FC Porto continua a demonstrar em mim. Esse é um título que ninguém me tira e um dos mais importantes da minha carreira", escreveu o médio, na sua conta oficial na rede social Instagram.

Danilo, que tinha contrato com os 'dragões' até junho de 2019, prolongou o vínculo com o clube até junho de 2022, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Sporting anuncia regresso do avançado Spalvis

O avançado lituano Lukas Spalvis vai reintegrar o plantel de futebol do Sporting, anulando o acordo de empréstimo ao Belenenses, anunciou o clube ‘leonino’.

“A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que, por razões de prudência, acordou com a Os Belenenses Futebol, SAD a reintegração do jogador Lukas Spalvis, ficando sem efeito o contrato de empréstimo até ao final da presente época desportiva”, lê-se no sítio do Sporting na Internet.

Spalvis, de 22 anos, foi contratado no início da temporada pelo Sporting, depois de ter terminado o contrato com os dinamarqueses do Aalborg, tendo estado a recuperar de uma intervenção cirúrgica a uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo sofrida em julho de 2016.

Figo diz que Jorge Jesus merece “um voto de confiança”

O ex-futebolista Luís Figo defendeu na quinta-feira que o técnico do Sporting, Jorge Jesus, merece “um voto de confiança”, mas assinalou que “a vida de treinador despende dos resultados” e que os do clube lisboeta não têm sido brilhantes.

“É uma pessoa que aprecio, tem feito trabalhos fantásticos nos anos recentes. Por isso, acho que há que lhe dar um voto de confiança”, disse Figo, à margem da apresentação e oficialização do projeto Casa Fundação Luís Figo, em Algés.

Maxi Pereira e Jesús Corona aptos para a deslocação do FC Porto ao Estoril

Maxi Pereira e Jesús Corona estão recuperados das lesões e aptos para integrar a deslocação do FC Porto a casa do Estoril-Praia, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol, anunciou o clube.

De acordo com a nota informativa publicada no sítio dos ‘dragões’, do boletim clínico continuam a fazer parte Danilo, que cumpriu regime de treino integrado condicionado, e Rúben Neves, que fez tratamento e trabalho de ginásio.

O argelino Brahimi, que na quarta-feira regressou ao Olival após a sua participação na Taça das Nações Africanas (CAN2017), já trabalhou integrado com o restante plantel portista, que evoluiu sob as ordens do treinador Nuno Espirito Santo.

Benfica. Pedro Pereira chega ao plantel em breve

Pedro Pereira, jogador do Sampdória, é esperado esta sexta-feira em Lisboa para ser oficializado como reforço do Benfica, conta o “Jogo”. Segundo o desportivo, os encarnados esperam apenas a realização dos exames médicos para enfim anunciarem a contratação do lateral-direito.

Manchetes do dia

A Bola: “Banho de água fria”. Super Moreirense faz história e afasta o Benfica.

Record: “Há leões”. Podence e Geraldes arrasam o Benfica.

O Jogo: “Três tiros na águia”. Moreirense foi para o intervalo a perder, mas na segunda parte surpreendeu todos.