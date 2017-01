Moreirense surpreende e vence Taça da Liga, Fejsa e Mitroglou estão de volta, ver Federer jogar continua a ser uma experiência religiosa

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

Moreirense bate Sporting de Braga e conquista a sua primeira Taça da Liga

O Moreirense conquistou a sua primeira Taça da Liga de futebol, ao bater na final, disputada no estádio Algarve, o Sporting de Braga por 1-0.

A formação de Moreira de Cónegos chegou ao intervalo já em vantagem, quando Caué, aos 45+1 minutos, converteu uma grande penalidade a favor dos 'cónegos'.

Depois de ter afastado na fase de grupos o FC Porto e nas meias-finais o detentor do título, o Benfica, o Moreirense voltou a surpreender e derrotou no jogo decisivo o Sporting de Braga, formação que na temporada de 2012/2013 tinha conquistado o cetro, numa final ganha ao FC Porto.

Moreirense é recebido na Câmara de Guimarães ao final da tarde de segunda-feira

O Moreirense, que conquistou no domingo a Taça da Liga de futebol, numa final que se disputou no Algarve, regressa esta segunda-feira a Guimarães, onde, ao final da tarde, é recebido na Câmara Municipal.

A equipa vimaranense, que bateu na final o Sporting de Braga por 1-0, com uma grande penalidade convertida por Cauê, aos 45+1 minutos, pernoita no Algarve e inicia a viagem de regresso ao Minho cerca das 10:00 da manhã, indicou à agência Lusa fonte do clube.

A receção nos Paços do Concelho de Guimarães com o presidente da câmara local, Domingos Bragança, está marcada para cerca das 19:00.

CAN2017: Egito afasta Marrocos e defronta Burkina Faso de Paulo Duarte nas 'meias'

O Egito venceu Marrocos, por 1-0, e vai disputar com o Burkina Faso, seleção sensação orientada pelo português Paulo Duarte, o acesso à final da Taça das Nações Africanas (CAN2017) de futebol.

O único golo do encontro foi marcado por Kahraba, aos 87 minutos, a passe de Koka, numa altura em que ambas as seleções já se encontravam conformadas com a hipótese do prolongamento.

O Egito, vencedor do grupo D, com duas vitórias pela margem mínima de 1-0, frente ao Gana e ao Uganda, e um nulo com o Mali, vai disputar o acesso à final da CAN2017 com o Burkina Faso, que eliminou a Tunísia (2-0).

CAN2017: Gana vence Congo com dois golos dos irmãos Ayew e está nas meias-finais

O Gana venceu o Congo, por 2-1, com dois golos dos irmãos Jordan e André Ayew, e qualificou-se pela sexta vez para as meias-finais da Taça das Nações Africanas (CAN2017) de futebol, a decorrer no Gabão.

Jordan Ayew colocou o Gana em vantagem, aos 63 minutos, e André Ayew garantiu o triunfo, aos 78, na conversão de uma grande penalidade, já depois de o Congo, que se manteve sempre no jogo, ter empatado por Paul-Jose Mpoku, aos 68.

O Congo, que foi uma das surpresas da fase de grupos, entrou determinado a levar de vencida a seleção ganesa, mas não foi eficaz na concretização das oportunidades criadas.

França vence Noruega e revalida em casa título mundial de andebol

A França venceu a Noruega 33-26, em Paris, e revalidou em casa o título mundial de andebol, confirmando a sua supremacia com a conquista do sexto campeonato em 22 anos, quatro dos quais nas últimas cinco edições.

A seleção gaulesa, liderada por Nikola Karabatic, autor de seis golos, não desiludiu o seu público e confirmou o estatuto de favorita a erguer o troféu na final disputada com a Noruega, que procurava o seu primeiro título.

Apesar da diferença de sete golos no resultado final (33-26), o encontro chegou ao intervalo com a França a vencer pela margem mínima de um golo, 18-17, após ter recuperado de uma desvantagem que chegou aos três, 14-11, aos 22 minutos.

Payet transfere-se do West Ham para o Marselha por quase 30 milhões de euros

O internacional francês Dimitri Payet vai transferir-se do West Ham para os galeses do Marselha por quase 30 milhões de euros, anunciou o clube da Liga inglesa de futebol.

“O West Ham pode confirmar que o clube chegou hoje a acordo para a transferência, por uma verba de 25 milhões de libras [cerca de 29,3 milhões de euros], de Dimitri Payet para o Olympique de Marselha”, lê-se num comunicado publicado na página oficial dos ‘hammers’.

No início do mês, o médio, de 29 anos, tinha entregado ao clube londrino um pedido formal de transferência.

Fejsa e Mitroglou de regresso aos convocados do Benfica

Os regressos do médio Fejsa e do avançado Mitroglou constituem as novidades nos convocados do Benfica para o jogo desta segunda-feira em casa do Vitória de Setúbal, da 19.ª jornada da I Liga de futebol.

Enquanto estes dois elementos preponderantes regressam ao lote de escolhas de Rui Vitória, que estará ausente do banco devido a castigo, saem da lista por lesão o defesa-central Lisandro López e o extremo Salvio. Igualmente de fora, e também a contas com lesões, continuam Grimaldo e André Horta.

O Benfica, líder do campeonato com 45 pontos, mais um do que o segundo, o FC Porto, e menos um jogo, atua pelas 20:00 de segunda-feira em casa do Vitória de Setúbal, oitavo com 25 pontos, em jogo que será dirigido por Vasco Santos, da Associação de Futebol do Porto.

Open da Austrália: Federer vence Nadal e conquista 18.º título do 'Grand Slam'

O tenista suíço Roger Federer, 17.º cabeça de série, conquistou no domingo pela 18.ª vez um torneio do ‘Grand Slam’, ao vencer o espanhol Rafael Nadal, nono, na final do Open da Austrália.

Num encontro entre antigos números um do mundo e dois dos tenistas com mais títulos em ‘majors’ da história, Federer levou a melhor sobre Nadal, vencendo por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3, em três horas e 37 minutos.

Federer, que não vencia um torneio do ‘Grand Slam’ desde Wimbledon em 2012, conquistou pela quinta vez o Open da Austrália, um troféu que não erguia desde 2010.

Bas Dost lidera a bota de ouro europeia

Os dois golos marcados por Bas Dost frente ao Paços de Ferreira possibilitaram ao avançado holandês do Sporting ficar ainda mais isolado na lista dos melhores marcadores da Liga NOS e igualar Luis Suárez e Pierre-Emerick Aubameyang no ranking dos mais mortíferos avançados da Europa, com um total de 16 golos, conta “A Bola”.

