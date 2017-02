Bruno de Carvalho “de rastos”, Patriots conquistam Super Bowl, Camarões vencem CAN e Jonas volta a disparar

Bom dia,

estes são os principais destaques da imprensa desportiva esta segunda-feira:

Patriots conquistam Super Bowl

Os New England Patriots venceram a 51.ª edição do Super Bowl, ao baterem no domingo os Atlanta Falcons por 34-28, após o primeiro prolongamento de sempre e depois de estarem a perder por 25 pontos, em Houston.

No NGR Stadium, os Patriots escreveram história, rumo ao seu quinto título, depois de 2002, 2004, 2005 e 2015, já que, na final da Liga norte-americana de futebol americano, nunca uma equipa ganhara após uma desvantagem superior a dez pontos.

Belenenses e Tondela empatam e beirões deixam último lugar da I Liga

O Belenenses e o Tondela empataram sem golos, em jogo da 20.ª jornada da I liga portuguesa de futebol, disputado em Lisboa e cujo resultado permitiu à equipa beirã fugir ao último lugar.

No Estádio do Restelo, os visitantes, que vinham de um triunfo sobre o Desportivo de Chaves (1-0), aguentaram o 'nulo' até final, apesar da expulsão de Osório, aos 70 minutos, e subiram ao penúltimo lugar, com 14 pontos, mais um do que o Nacional, que hoje foi derrotado no terreno do líder Benfica (3-0).

O Belenenses, que na ronda anterior foi ao Bessa vencer o Boavista (1-0), segue no 12.º lugar, com 24 pontos.

CAN2017 Camarões campeões pela quinta vez com golo de Aboubakar

Os Camarões conquistaram a Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol pela quinta vez, ao derrotarem o Egito na final, por 2-1, com um golo de Aboubakar aos 88 minutos, em jogo disputado em Libreville.

O Egito inaugurou o marcador no estádio da Amizade, na capital gabonesa, aos 22 minutos, por Elneny, mas Nkoulou deu o empate aos Camarões, aos 59, e o avançado emprestado pelo FC Porto ao Besiktas consumou a reviravolta para garantir aos 'leões indomáveis' o primeiro título desde 2002.

O Egito, nove vezes finalista da CAN, ganhou pela última vez em 2010, mas continua a ser recordista de vitórias da principal competição africana, com sete títulos, mais dois do que os Camarões, que hoje se destacaram do Gana na perseguição aos 'faraós'.

Benfica segura liderança da I Liga com vitória sobre o Nacional

O Benfica segurou a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao derrotar em casa o Nacional, por 3-0, em jogo da 20.ª jornada, um dia depois de o FC Porto ter passado provisoriamente para a frente.

No estádio da Luz, em Lisboa, o brasileiro Jonas, com um 'bis' (26 e 35 minutos), e o grego Mitroglou (81) marcaram os golos que recolocaram o tricampeão no caminho dos triunfos, após as derrotas com o Vitória de Setúbal (1-0), na jornada anterior, e com o Moreirense (3-1), na Taça da Liga.

Basquetebol. Benfica bate FC Porto e conquista Taça Hugo dos Santos

O Benfica conquistou pela quinta vez a a Taça Hugo dos Santos de basquetebol, ao derrotar o FC Porto, por 77-60, na final da oitava edição, disputada em Oliveira do Hospital.

Naquele que foi o terceiro triunfo consecutivo dos 'encarnados' sobre os 'dragões' esta época, o Benfica chegou ao intervalo a vencer por 48-29 e liderou o marcador durante todo o encontro.

Com 11 pontos e 10 assistências, Mário Fernandes, base do Benfica, foi o eleito o jogador mais valioso da final.

Arouca vence na receção ao Vitória de Setúbal com dois golos de Kuka

O Arouca venceu na receção ao Vitória de Setúbal, por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com dois golos de Kuka. O avançado cabo-verdiano marcou, aos 18 e 36 minutos, os golos do triunfo da formação arouquense, que subiu ao 10.º lugar, com 27 pontos.

O Vitória de Setúbal ainda reduziu, por Edinho, aos 45+3, e manteve-se no sétimo posto, com 28.

Bruno de Carvalho de rastos com derrota no Dragão

“O resultado de ontem deixou-me de rastos. Mas nunca, quando estava na oposição, desejei uma derrota do Sporting. Não ando pela Quinta da Marinha a fazer conspirações. Apenas trabalho como sempre fiz”, disse Bruno de Carvalho durante a visita ao Núcleo do Sporting de Penacova no domingo.

As palavras de Bruno de Carvalho surgiram como reação às declarações Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, que criticou por Jorge Jesus depois da derrota frente ao Porto ter falado sobre a inexperiência do jogador João Palhinha.

“O que foi dito ontem sobre João Palhinha, acusando-o de ser culpado pela derrota do Sporting vem na sequência do que foi dito também sobre Adrien e William, vem na sequência do que aconteceu no balneário em Chaves. É um estilo de liderança que, connosco no Sporting, vai definitivamente acabar. Esta liderança é egocêntrica, egoísta e não assume as suas responsabilidades”, disse Pedro Madeira Rodrigues.

Manchetes do dia

A Bola: “Zona Jonas”. Avançado mantém águias no primeiro lugar.

Record: ”Três tiros na pressão”. Golos de Jonas e Mitroglou devolvem liderança.

O Jogo: “Crise fuzilada”. Artilharia pesada construiu com facilidade regresso às vitórias.